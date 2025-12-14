Interponen querella por muerte de teniente en comisaría de Pailahueque: Falleció por disparo en la cabeza bajo custodia de sus superiores

INDH de La Araucanía interpuso querella por muerte de carabinero mientras estaba en la comisaría de Pailahueque

La sede del INDH presentó esta acción legal ante el Juzgado de Garantía de Collipulli debido a que un teniente falleció por un disparo en la cabeza cuando se encontraba imputado en una investigación.

La sede de La Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) interpuso ante el Juzgado de Garantía de Collipulli una querella por el delito de vejaciones injustas en contra de quienes resulten responsables debido a los hechos que culminaron en la muerte de un funcionario de Carabineros al interior de la Comisaría de Control de Orden Público de Pailahueque.

Según indica la acción judicial del INDH, se trata de una situación registrada el 15 de noviembre, en la comuna de Ercilla. Durante la mañana la víctima, un teniente de Carabineros, concurrió a la comisaría COP en el marco de una investigación por la desaparición de un fusil. A las 22 horas su esposa recibió un llamado en el que le informaron que su marido había sufrido un accidente y que había sido trasladado al Hospital de Victoria.

Hechos en comisaría

Al llegar al centro de salud, la mujer fue informada que su esposo se encontraba en el Hospital de Temuco. Allí le comunicaron que sólo le quedaban dos horas de vida, por ese motivo ingresó a verlo, percatándose que el teniente tenía suturas detrás de la oreja. El funcionario de Carabineros falleció durante la madrugada del 16 de noviembre.

De acuerdo a la información que verbalmente le dieron a la viuda los carabineros de la Comisaría COP de Ercilla, mientras un colega acompañaba al teniente a su vehículo particular, este último habría intentado quitarle el arma. Al no lograrlo, entró al área de la comisaría donde se encontraba otro funcionario de carabineros que atendía el teléfono, al cual le habría arrebatado el arma.

Situación en la comisaría

Al momento de los hechos la víctima se encontraba bajo la custodia y control total de Carabineros, desde al menos 11 de la mañana hasta las 10:30 de la noche al interior del cuartel, sin poder volver su domicilio. Como se señaló, en el marco de la investigación por la desaparición de un fusil, el carabinero fallecido se encontraba en calidad de imputado por un interrogatorio del Servicio de Asuntos Internos de Carabineros (SAICAR).

Esta circunstancia queda de manifiesto porque en paralelo al interrogatorio de SAICAR, su casa fue objeto de registro por orden de la Fiscalía Militar. Hasta la fecha, no hay constancia de que antes de la declaración, a la víctima se le otorgara la posibilidad de ejercer los derechos que le asistían como imputado (guardar silencio, tener abogado defensor, declarar ante juez, etc.).

Argumentación del INDH

De esta manera, la querella del INDH sostiene que es posible hipotetizar una falta de adecuación del procedimiento investigativo a estándares de derechos humanos en relación a las garantías que asisten a todo imputado. Esto es lo que permite establecer la eventual existencia de vejaciones injustas.

La víctima estaba bajo custodia del Estado, pues se encontraba en medio del interrogatorio realizado por funcionarios públicos. En esas circunstancias, se habría disparado con un arma de fuego -hecho que actualmente investiga la justicia militar- producto de lo cual falleció horas más tarde en el Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

La querella el INDH recuerda que en Chile se ha establecido el Protocolo Intersectorial de Alerta Temprana Ante Muertes Bajo Control, Custodia o Cuidado del Estado, que recalca la obligación del Estado de iniciar investigación de oficio ante las muertes de personas privadas de libertad bajo custodia, control o cuidado del Estado, por la posibilidad de una vulneración de derechos.