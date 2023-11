Isabel Orellana Guarello, hermana de ministra de la Mujer, confirma salida de Convergencia Social acusando “hostigamiento”

La filtración sobre Isabel Orellana Guarello y su salida de Convergencia Social

Este viernes, medios hicieron trascender, que, Isabel Orellana Guarello, hermana de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, envió una carta a Convergencia Social en la que renunciaba a su militancia en el partido donde era parte del comité central, la máxima instancia de toma de decisiones.

De acuerdo a versión de La Tercera, se indicaba: “Hoy con mucha tristeza he decidido renunciar a Convergencia Social y a mi rol como Delegada Nacional del Comité Central, cargo en el que fui elegida como la séptima más votada de mi partido y en el cual estuve orgullosa de participar por más de un año”.

Se agrega en la publicación: “Lamentablemente, y a pesar de mis intentos por mantenerme en mi rol, en el ejercicio de mi participación política fui constantemente hostigada por miembros de las tendencias De cordillera a Mar y Desbordar lo posible en cada espacio donde participaba”, explicó en el documento que llegó a manos de la directiva y que habría sido hecho llegar al medio capitalino.

La reacción de Isabel Orellana Guarello

La cinaesta, activa gestora cultura, quien además fue directiva API Chile, salió al paso este sábado, en su cuenta de X, señalando: “Ya que algún militante decidió filtrarla, les comparto acá mi carta de renuncia a Convergencia Social de forma íntegra. Elijo que sean mis palabras las que se lean (…)Yo se lo que viví, por varios años, dentro del partido. Seguro que quienes me quebraron ahora están aliviadxs de que lograron silenciar una voz más de las críticas dentro del partido. Pero no me podrán callar afuera. Mis convicciones son más fuertes”.

Sobre la filtración de la carta, Isabel Orellana señaló: “No pasaron ni 10 minutos y ya estaba Martín Browne preguntándome por ella. Es decir alguien deliberadamente se la reenvío. Tampoco es casual que autoridades consultadas no crean que hubo hostigamiento. Es claro que quienes hablan con la prensa dentro del partido son de esos lotes”.

“Es muy irónico que justo en el día contra la erradicación de la violencia hacia la mujer, el partido Convergencia Social – a través de unx militante o una de sus autoridades – haya filtrado mi carta de renuncia a La Tercera. No caigo en su gaslighting político”, afirmó.

Ver su publicación en X

Ya que algún militante decidió filtrarla, les comparto acá mi carta de renuncia a Convergencia Social de forma íntegra. Elijo que sean mis palabras las que se lean pic.twitter.com/dBNq8lXuKP — Isabel Orellana Guarello (@isaorellanag) November 25, 2023

