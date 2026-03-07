Israel-EE.UU. suman más de 1300 muertos en Irán, incluidos más de 200 niños asesinados

La coalición estadounidense-israelí ha causado más de 1.300 muertos en Irán en siete días, entre ellos al menos 200 niños, según organismos humanitarios. Los bombardeos han arrasado zonas residenciales, escuelas y centros sanitarios en Teherán y otras ciudades, mientras los sobrevivientes relatan escenas de terror y caos por los ataques.

Autor: Seguel Alfredo
Más de 1.300 civiles muertos en Irán en una semana de bombardeos de EE.UU. e Israel

Un bombardeo constante que golpea sin piedad edificios residenciales, centros sanitarios, plazas, escuelas. Así describen agencias internacionales la última jornada, según las voces de los habitantes de Teherán, donde la coalición de EEUU e Israel han alcanzado amplias zonas civiles, sembrando el caos en esta ofensiva conjunta que ha desatado la guerra en toda la región.

ElMundo.es informó este sábado: «Al menos 1.332 personas han muerto en Irán en la última semana, según datos de la Media Luna Roja en el país, que denunció este viernes que uno de sus edificios fue bombardeado por Estados Unidos e Israel. Decenas de iraníes relataron los bombardeos en la capital desde sus redes sociales».

Dicha cita consigna lo siguiente: «Anoche Teherán fue un infierno. El bombardeo más duro de la historia. No sé cuántos compatriotas hemos perdido. Grandes zonas de la ciudad no tienen electricidad, los teléfonos no conectan y no puedo tener noticias de mis familiares ni amigos», señala una mujer llamada Golshan Fathi. «A las 5:30 sufrimos los ataques aéreos más cercanos hasta la fecha. Estábamos dormidos y huimos aterrorizados a lo que se suponía que era el lugar más seguro de la casa», señaló un joven llamado Omid Tousheh, destaca el medio.

De acuerdo a los reportes de prensa de agencias internacionales, más de 3.000 edificios civiles y al menos una decena de centros médicos han resultado dañados por los bombardeos, según la Media Luna Roja iraní. Los servicios de emergencia anunciaron que el país tiene graves limitaciones para ofrecer refugio antiaéreo a la población y que en la mayoría de ciudades muchos civiles se ven obligados a resguardarse en estaciones de metro.

Más de 200 niños asesinados por la coalición EE.UU. – Israel

El comunicador Daniel Mayakovski, recordó en sus redes sociales este viernes que van más de 200 niños asesinados, incluída la masacre en la escuela de Minab, al sur de Irán.

Señala: «La coalición Esptein de EEUU/»Israel» asesinó a más de 1000 personas en Irán, incluyendo al menos a 200 niños, en bombardeos masivos contras zonas residenciales (…) EEUU es como un maltratador que dice que quiere lo mejor para ti, mientras te está agrediendo y matando a tus hijos».

Por su parte, según CNN, durante la mañana de este sábado 07 de marzo, la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, cifró en 1.172 los civiles fallecidos en Irán, de los cuales, 194 son niños.

Ver también, relato de niña Iraní tras bombardeo de su escuela


