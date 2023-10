Iván Moreira: «Fui un hombre de extrema derecha, hoy soy de derecha moderada»

El senador Iván Moreira (UDI) se refirió este lunes a su rol como comentarista político en distintos programas de televisión y al proceso constitucional en curso, el cual culminará con el plebiscito de salida del 17 de diciembre.

En entrevista con La Segunda, el parlamentario gremialista aseguró que «en la vida las personas tenemos que crecer y madurar. No es que yo haya cambiado desde que soy senador, pero he crecido, he acumulado experiencia y he aprendido de los errores que cometí».

«A veces la gente no logra entender el rol que uno cumple y quiere escuchar violencia verbal en un país como el nuestro que está polarizado. Hay personas que me tratan de comunista, de izquierda, que traicioné a Pinochet… mil cosas que no obedecen a la realidad. Hoy veo una sociedad, especialmente en nuestro sector, la derecha, muy extrema, cuando el arte de la política es dialogar y llegar a acuerdos. Yo siempre he estado dispuesto a escuchar opiniones, cada vez más», reflexionó el senador.

Moreira también recordó el episodio con el diputado Jorge Schaulsohn en 1995, cuando declaró furioso ante las cámaras de televisión que «la política chilena es una mierda» y luego zamarreó a su par del PPD por diferencias políticas.

«Son cosas del pasado, de la vehemencia, del fanatismo. Yo fui un hombre de extrema derecha, hoy soy de derecha moderada. No quiero que me recuerden como el que le dio el empujón a Schaulsohn, sino como una persona que creció hasta el último minuto que ejerció su cargo», señaló.

Proceso constitucional

En la misma entrevista, Moreira aseguró que nunca ha pretendido dejar la UDI para integrarse al Partido Republicano, ya que no comparte las convicciones de José Antonio Kast «ni su forma de hacer política».

Sobre el proceso constitucional, el senador señaló que «en lo que se ha denominado la Constitución de Kast hay muchos de nosotros que estamos de acuerdo con el 80% o 90%”, pero faltó que se plasmara «lo que la centro izquierda ha ganado legítimamente en el Congreso».

«Eso no se logró, se pusieron demasiadas barreras a logros con los cuales no estamos muy de acuerdo, pero que en su momento acordamos. Eso no va a contribuir a cerrar el proceso constitucional«, sentenció.