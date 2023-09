Iván Moreira (UDI): «Cuando a mí me dicen ‘tú justificas el golpe’, sí, yo lo justifico»

El senador de la UDI, Iván Moreira, se refirió este domingo a la situación del país en los días previos al golpe de Estado de 1973 contra Salvador Allende, y reafirmó su postura de justificar este hecho que marcó la historia de Chile.

Las declaraciones las realizó durante su participación en el programa CNN 50: Testimonios de la historia.

En este sentido, señaló que en los días previos al golpe de Estado se registraba un país totalmente dividido» y afirmó que aunque Allende llegó por el voto del pueblo chileno «salió por la fuerzas», porque —según él —»la ciudadanía en ese minuto lo pidió».

El golpe de Estado fue calificado por el senador de la UDI como «un pronunciamiento» y agradeció a las Fuerzas Armadas porque —para él — los cuerpos castrenses «nos salvaron la vida».

Para el senador, Allende «lo que hizo fue no respetar y atropellar la Constitución y cuando hablan del 11 de septiembre, mire, si no hubiese habido un Allende, no hubiese habido un Pinochet», haciendo referencia a la tesis que están manejando algunos sectores de la derecha para justificar el golpe de Estado.

«Cuando a mí me dicen ‘tú justificas el golpe’, sí, yo lo justifico. Tuvo un precio por las muertes que ocurrieron», señaló Moreira aunque reconoció que «se produjeron las violaciones a los derechos humanos».

Durante la entrevista, manifestó que los partidios se demoraron «20 años en conocer esas sombras del gobierno militar».

Esto, pese a las constantes denuncias que se realizaban en ese momento por violaciones a los derechos humanos. En concreto, la dictadura de Augusto Pinochet dejó en Chile 3.200 asesinados y 1.162 desaparecidos, incluidos niños.

Pese a esto, Moreira indicó que «yo no voy a renegar del pasado, no voy a renegar de las luces que hubo, que Chile fue salvado».

“Yo justifico plenamente el 11 de septiembre, no había de otra, o eras tú o éramos nosotros”, señaló al respecto.