Jackson: Caso Democracia Viva «es súper doloroso» porque empaña el trabajo genuino y honesto

Para el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, el escándalo que rodea a la Fundación Democracia Viva y la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda (Seremi) de Antofagasta por millonarios convenios, “es gravísimo” y “doloroso”.

“Es gravísimo, y para quienes formamos parte durante tanto tiempo de este proyecto es súper doloroso, da rabia ver que situaciones como estas pueden empañar el trabajo que se ha realizado de manera genuina y honesta”, dijo con relación a miembros del partido Revolución Democrática (RD) que estarían involucrados en la polémica.

No obstante, remarcó la política de “tolerancia cero” ante estos hechos de corrupción y que están “más unidos que nunca en este objetivo, (de) que haya sanciones ejemplares y tomemos las medidas para que no vuelva a ocurrir”.

“Todas las personas que sean convocadas, sin excepción, van a tener que responder ante la Contraloría (General de la República), ante la Justicia, ante los organismos que sean pertinentes y ante la opinión pública”, subrayó.

Entrevistado en El Diario de Cooperativa, aseveró que “no va a haber defensas corporativas (…) Espero que como organización podamos responder de tal manera de decir que hay tolerancia cero para este tipo de conductas”.

“Tenemos que ver en qué casos debe haber sanciones ejemplares, pero al mismo tiempo no hay que generalizar porque puede hacer un tremendo daño al trabajo que realizan fundaciones en distintos ámbitos de políticas públicas”, dijo el fundador de RD.

En este sentido, el exdiputado sostuvo que “la condena tajante, sin ningún tipo de matiz, no nos puede llevar a la conclusión de que ahora desaparecieron los problemas sociales”, y agregó que “no por el hecho de que haya un par de inescrupulosos hoy tenemos que suponer que todos los problemas sociales ya no existen y no es necesario un pacto fiscal”.

Por ende, Jackson agregó que hay que “separar la paja el trigo: sancionar y hacer toda la agenda de probidad mejorar los conductos internos para la asignación de recursos a la sociedad civil, pero de ahí no se deduce que Chile ya no tenga problemas sociales que abordar”.

Sigue leyendo…