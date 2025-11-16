Jeannette Jara: “Al final de esta elección, lo que más espero es que podamos reencontrarnos”

“Chile merece una política que deje de lado el ruido y vuelva a lo simple: resolver los problemas de la gente, acompañar a las familias, reconocer el esfuerzo y cumplir”, señaló la candidata presidencial Jeannette Jara en este día de votaciones.

Autor: Seguel Alfredo
Jeannette Jara: “El país va a requerir unidad”

La candidata presidencial publicó en este día de votaciones, una entrevista a un canal de televisión: “Porque Chile merece una política que deje de lado el ruido y vuelva a lo simple: resolver los problemas de la gente, acompañar a las familias, reconocer el esfuerzo y cumplir”.

“Ese es el camino que quiero que recorramos juntas y juntos”, afirma la candidata en la publicación.

Jeannette Jara recibió a CHV Noticias en la casa de su madre en Conchalí, donde se prepara para votar en la tarde de estas Elecciones 2025.

Votación de la candidata

La candidata presidencial Jeannette Jara ejerció su derecho a voto en el Liceo Poeta Federico García Lorca de Conchalí a eso de las 14,00 horas, establecimiento donde completó su enseñanza media. El proceso, sin embargo, se desarrolló con una logística distinta a la planificada inicialmente.

Si bien su arribo al local de votación estaba programado para las 12:30 horas, la candidata inició su trayecto a pie a esa misma hora, culminando un recorrido de aproximadamente ocho cuadras 45 minutos más tarde. Tras un ingreso que describió como «masivo», Jara formó fila por cerca de 35 minutos después de haber tomado desayuno con su familia.

Al referirse a la experiencia, Jara fue enfática en corregir la percepción del evento: “Más que caótica, fue una llegada masiva y alegre, y eso es algo que se agradece profundamente. Por suerte tengo la posibilidad de caminar tranquila por la calle, entre la gente que me conoce y que no”.

En sus declaraciones, la candidata también aprovechó de enviar un mensaje político, afirmando que “el odio, la crítica al otro y exacerbar el temor no da para gobernar al país”. Respecto al proceso electoral en curso, subrayó que la votación de hoy “define, en buena medida, cómo va a ser nuestra vida los próximos cuatro años”.

