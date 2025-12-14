Jeannette Jara: “La política sí importa. Influye en tu sueldo, tu salud, tu seguridad, tu tiempo”

Declaraciones de Jeannette Jara en la previa al sufragio

En vísperas de ejercer su derecho a voto, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, concedió una entrevista a CHV Noticias donde enfatizó el respeto a las tradiciones democráticas, independientemente del resultado de los comicios.

La representante del Pacto Unidad por Chile señaló que «hay posibilidades de discutir sobre el futuro» y confirmó la coordinación existente con el candidato opositor, José Antonio Kast, para un gesto de unidad postelectoral: «En ambos casos se va a cumplir, ya estamos coordinados para eso». Jara aclaró que sus diferencias con Kast «no tienen que ver con cosas personales», subrayando que «no hay ningún tipo de animadversión personal, son proyectos políticos y lo importante es respetar el espíritu democrático».

Previa a su votación, la exministra del Trabajo dirigió un mensaje directo a la ciudadanía, haciendo un ferviente llamado a la participación. «La política sí importa. Influye en tu sueldo, tu salud, tu seguridad, tu tiempo. Tu decisión importa», expresó, recalcando la trascendencia del proceso.

La candidata se trasladó caminando este domingo desde la casa de su madre hasta su local de votación en el Liceo Poeta Federico García Lorca, en la comuna de Conchalí, siendo vitoreada por adherentes a su paso. Antes de iniciar la caminata, y mostrando confianza en el desarrollo de la jornada, Jara manifestó claramente su expectativa: «mi expectativa es ganar».

Ver transmisión de Chilevisión. Entrevista a Jeannette Jara previo a su sufragio: