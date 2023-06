Justificar la dictadura pinochetista es una «derrota cultural democrática», asegura Marta Lagos

Sugerir que las atrocidades cometidas por el dictador militar Augusto Pinochet no son graves, o intentar sobrevalorar alguna acción de este para hacerla ver como justificable del golpe de Estado cometido hace 50 años en Chile, evidencia un fracaso cultural de la democracia.

Así lo considera Marta Lagos, directora de la encuesta regional Latinobarómetro y fundadora de Mori Chile, al referirse a los recientes resultados de un estudio en el que el 36% de los chilenos cree que los militares “tenían razón” para dar el golpe de Estado de 1973 en su país.

“Nos sorprendió mucho”, dijo sobre las cifras que demuestran que la justificación del golpe de Estado ha crecido 20 puntos porcentuales desde 2013 y que hoy casi la mitad (47%) de los chilenos opina que el régimen de Pinochet fue “en parte bueno y en parte malo”.

“Veníamos midiendo a Pinochet desde antes del fin de su era, desde 1987, y en ningún momento había tenido tan buena imagen como ahora en 2023 (…) Sabíamos por una encuesta previa que había una cantidad importante de personas adicionales que se ubicaban a la derecha. Pero no pensábamos nunca que eso se iba a manifestar en que un tercio de la gente dijera que estaba bien el golpe de Estado. Es decir, justificándolo”, señaló la economista

“Hemos avalado la existencia y permanencia de esta idea de que Pinochet no hizo puras cosas malas”, sostuvo en entrevista concedida a BBC Mundo y agregó que “esto es un fracaso cultural de los demócratas”.

Uno de los factores que llama la atención es que no son las nuevas generaciones las que han influido en estos datos, sino “los más viejos: los que vivieron la época de la dictadura y tienen una nostalgia con falacia retrospectiva respecto de lo que fue el orden y la seguridad que se supone que dan las dictaduras”.

En cuanto al aspecto político, Lagos asegura que “tenemos ya dos partidos pinochetistas en la derecha y otros partidos que también tienen exmiembros del pinochetismo. Por lo tanto, solo una parte minoritaria de la derecha chilena no es pinochetista”.

“Por eso digo que Pinochet está validado y creo que estos 50 años no se pueden conmemorar sin por lo menos señalar de manera categórica que la dictadura no es aceptable. El discurso de que la dictadura está OK tiene que cambiar, hay que cambiar el lenguaje y comenzar a llamar dictador a Pinochet”, sentenció.

En este sentido, inclinándose al ámbito electoral y basada en los últimos comicios realizados en el país, analizó que “paradojalmente, en un gobierno de la nueva izquierda el voto popular es reaccionario, conservador, de extrema derecha”.

Asimismo, indagó que “la gente está argumentando en las redes sociales que ellos están a favor del golpe, pero eso no significa estar a favor de la dictadura. Hay una confusión conceptual, valórica. Por eso digo que esto es un fracaso cultural de los demócratas, porque en nuestra generación -sobre todo- hemos avalado la existencia y permanencia de esta idea de que Pinochet no hizo puras cosas malas”.

“Nadie en Europa va a hacer una lista de las cosas buenas que hizo Hitler, porque el régimen de Hitler está condenado en toda su extensión. El régimen de Pinochet no está condenado en toda su extensión: no tenemos una visión consensuada de qué sucedió y un tercio de la población dice que el 11 de septiembre de 1973 Pinochet liberó a Chile del marxismo. Ese es el problema que tiene esta conmemoración de los 50 años: en el fondo no hemos avanzado nada. Al contrario, hemos retrocedido y hoy los pinochetistas se defienden con toda desfachatez”, subrayó.

Con relación a la contundente respuesta del presidente Gabriel Boric al consejero constitucional Luis Silva, en las que remarcó que “Pinochet fue un dictador, esencialmente anti demócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final, hizo todo lo que estuvo a su alcance por evadir la justicia. Estadista jamás”, Marta Lagos exaltó la postura del primer Mandatario.

“Es la primera vez que un presidente chileno lo dice. Con eso le digo todo: ha habido ya seis períodos presidenciales y en ningún momento de la historia ningún presidente lo dijo con esa claridad. Por eso digo que aquí hay una derrota cultural, porque si esto se hubiera expresado de esa manera tan concreta mucho tiempo antes, a lo mejor la imagen de Pinochet estaría instalada de otra manera”, dijo Lagos.

“Por supuesto que siempre va a haber un grupo de la élite que lo va a defender. Eso no se puede cambiar. Pero sí se puede cambiar la opinión pública. Y nosotros, la generación nuestra, los que hemos defendido la democracia, no hemos sido lo suficientemente tajantes para decir lo que dijo el presidente Boric ese día. Y lo reafirmó en su discurso del 1º de junio, diciendo que nunca jamás se podía justificar un golpe de Estado”, sentenció.

Sigue leyendo…