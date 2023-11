Karol Cariola desmiente al diario El Mercurio: «Alteró maliciosamente mis palabras para intencionar una postura que se aleja de lo que expresé»

La diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, acusó al dario El Mercurio de alterar sus palabras en una entrevista brindada al medio de comunicación, para tratar el tema del plebiscito del mes de diciembre donde se aprobará o rechazará la propuesta de Carta Magna, redactada por el Consejo Constitucional.

Según CNN Chile, el punto clave está en el titular y en una frase que, de acuerdo con la parlamentaria, nunca mencionó: «Sigo creyendo que el camino de la Convención era el correcto».

Para probar estos hechos, la parlamentaria del PC publicó en su cuenta en la red social X (antiguo Twitter) el audio de la entrevista.

De igual forma, aseveró que el medio de comunicación alteró sus palabras de forma intensionada y afirmó que «no refleja en absoluto el sentido de lo que dije».

Además, calificó el titular como «lo más absurdo» debido a que nunca hizo mención a esa frase, por lo que adjuntó toda la entrevista.

«Acepté conversar con @ElMercurio_cl sin embargo, el medio de comunicación alteró maliciosamente mis palabras para intencionar una postura que se aleja de lo que expresé y cambia totalmente el sentido de mi opinión. Tengo la grabación completa de la entrevista y lo que publicaron no refleja en absoluto el sentido de lo que dije. El titular es lo más burdo, ya que cita una frase que jamás pronuncié. Lamento mucho esta situación. Les dejo la grabación íntegra de la pregunta y mi respuesta», escribió en la red social.

¿Qué dijo Karol Cariola en la entrevista?

En la red social, la parlamentaria fue consultaria sobre su papel en la campaña del Apruebo para este plebiscito de diciembre, y su rol en la campaña del plebiscito pasado.

¿Se arrepiente de haber jugado el rol que jugó el año pasado para la campaña del Apruebo en este momento?

R: Yo en general no me arrepiento de nada de las cosas que hago solo, para mí todos los procesos son aprendizaje. Creo que uno puede hacer… lo que no significa que todo lo que hecho lo evalúo bien, para que no parezca una posición soberbia, sino que muy por el contrario. Creo que las cosas que uno hace tienen que asumirlas y tiene que asumirlas desde la autocrítica, la humildad y aprender de todos los procesos.

Yo aprendí mucho de lo que vivimos en el proceso constitucional, me tomó asumir muy a última hora parte de la campaña; esa campaña ya venía trabajándose, yo me sumé al último tramo a jugar un papel y, evidentemente, lo hice con mi mayor convicción y voluntad del momento de que ese era el camino correcto. Y por supuesto que no me arrepiento de haber contribuido a un proceso que era colectivo, en el cual yo por lo menos sigo creyendo. Creo que sin duda hay mucho que aprender de lo que se hizo de todo lo que fue ese proceso. Hay autocríticas colectivas, aprendizajes colectivos también, pero yo creo que en ese momento jugué el papel al que fui convocada a jugar y puse todo de mí para contribuir en ello, como siempre lo hago en general”.

