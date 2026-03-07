Kast viajó a cumbre de Trump en medio de crisis internacional, mientras EE.UU. es señalado por ataque a escuela en Irán con 175 víctimas

Del quiebre del traspaso de mando a Miami: futuro presidente asiste a cónclave de la ultraderecha en medio de tensiones diplomáticas



A solo días de asumir la presidencia el próximo 11 de marzo, José Antonio Kast viajó a Miami para participar en la cumbre ‘Shield of the Americas’, convocada por el expresidente estadounidense Donald Trump. Según información difundida sobre el evento, al encuentro asistirán mandatarios y representantes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guyana, Panamá, Paraguay, Chile y Trinidad y Tobago. La participación del presidente electo chileno se produce en medio de un escenario de tensiones diplomáticas entre Santiago y Washington, aunque no se han entregado detalles oficiales sobre los objetivos de su visita.

El viaje de Kast ocurre mientras la administración Trump enfrenta serios cuestionamientos internacionales por su presunta participación en un ataque en Irán. Una investigación de The New York Times, citada por France 24, señala que existirían pruebas que confirmarían a las fuerzas estadounidenses como responsables del mortal ataque de precisión que el pasado 28 de febrero alcanzó la escuela primaria Shajarah Tayyebeh en Minab, al sur de Irán. El bombardeo habría provocado la muerte de 175 personas, en su mayoría niñas, y destruido parte importante de la estructura educacional.

🇺🇸🇮🇷 Una pesquisa de 'The New York Times' señala pruebas que confirmarían a las fuerzas estadounidenses como responsables del mortal ataque de precisión que el pasado 28 de febrero alcanzó la escuela primaria Shajarah Tayyebeh en Minab ➡️ https://t.co/fCOvVQEIQ1 pic.twitter.com/pENVeZ2g9R — FRANCE 24 Español (@France24_es) March 6, 2026

El periodista Nilo Tabrizy, parte del equipo que investigó los hechos para The New York Times, describió las imágenes verificadas tras el ataque: «Vi cosas como la mano de una niña pequeña entre los escombros, mochilas manchadas de sangre, tareas escolares esparcidas por todas partes». Según su indagación, la escuela estaba ubicada cerca de un cuartel de la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) en la provincia sureña de Hormozgán. Tabrizy añadió que, según información que ha circulado, «los ataques en el sur de Irán están siendo realizados por EE.UU.», lo que ha llevado a diversos reporteros a centrar su atención en Washington para buscar respuestas sobre lo ocurrido.

La decisión de Kast de viajar a Estados Unidos se da en paralelo a la controversia generada en Chile por el abrupto término del proceso de traspaso de mando con el actual presidente Gabriel Boric. Según ha trascendido, el distanciamiento se produjo tras una tensa reunión de 25 minutos en La Moneda, cuyo origen habría sido el proyecto de cable submarino financiado con capitales chinos. El futuro mandatario habría solicitado a Boric retractarse de sus declaraciones sobre el tema, mientras que el actual Presidente sostuvo que sí informó a Kast tanto sobre el proyecto chino como sobre la situación con Estados Unidos.

La futura vocera de gobierno, Mara Sedini, se refirió a esta situación señalando a medios que «nunca hemos cortado el diálogo. El diálogo sigue abierto con el gobierno actual y con quien quiera aportar a nuestro país». No obstante, confirmó que «los traspasos bilaterales se han dado por terminados«, aunque precisó que están dispuestos a conversar. La decisión de poner fin anticipado a las reuniones de traspaso —a solo días del cambio de mando— ha sido interpretada como una ruptura de la tradición republicana en medio de un escenario político que requeriría coordinación entre ambas administraciones.

La participación de Kast en la cumbre convocada por Trump plantea interrogantes sobre el mensaje que el futuro gobierno chileno busca enviar a la comunidad internacional, particularmente cuando el anfitrión del encuentro enfrenta señalamientos de prensa internacional que lo vinculan con acciones militares de consecuencias humanitarias devastadoras, así como denuncias a Trump por abusos a menores y redes de pederastas.

Mientras Washington mantiene en investigación el caso del ataque a la escuela iraní, el presidente electo chileno inicia su relacionamiento externo en un cónclave que reúne al sector de la ultraderecha del continente, en momentos en que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente mantienen en alerta a la comunidad internacional.