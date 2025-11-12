La animación y el diseño experimental audiovisual se toman Los Ríos: llega FEDAX25

Valdivia y Panguipulli serán los escenarios donde creativos, emprendedores, empresas y expertos internacionales se reunirán para explorar el potencial de la animación digital, los videojuegos, el arte experimental y las experiencias inmersivas como herramientas estratégicas para la innovación

La animación y el diseño experimental audiovisual se toman Los Ríos: llega FEDAX25
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano
Versión PDF

El Área de Comunicación y Diseño IP Santo Tomás sede Valdivia invita a la comunidad toda para participar de la 12ª edición del Festival Diseño Audiovisual Experimental Valdivia 2025 (FEDAX25). El encuentro se ha consolidado como un espacio clave para la manifestación y competencia en investigaciones estéticas relacionadas con nuevas tecnologías aplicadas al diseño y al video experimental.

FEDAX25 se realizará el 25 y 26 de noviembre en la Carpa Cecs de Valdivia, y el 27 de noviembre en la Casona Cultural de Panguipulli, extendiendo así su programación nacional e internacional.

Foco en la animación y competencia

Este año, FEDAX25 sumergirá a sus asistentes en el fascinante mundo de la animación, contando con importantes invitados de la escena iberoamericana provenientes de México, Perú, Colombia, Argentina y Chile.

El festival mantiene su prestigiosa competencia, segmentada en cinco categorías que buscan destacar el talento en la imagen en movimiento. Los participantes se han seleccionado en las lineas Internacional, Latinoamericana, Estudiantes Área Nacional de Diseño Santo Tomás, Ventana de Jóvenes Talentos (para estudiantes de Educación Media de Los Ríos), y la Categoría Animación.

Hackathones y brechas tecnológicas

FEDAX25 da un paso más allá al incorporar Hackathones y espacios de levantamiento de brechas tecnológicas. Estos espacios colaborativos tienen un objetivo de impacto real: diseñar soluciones innovadoras para empresas regionales a través del uso de nuevas tecnologías y creatividad aplicada.

El Hackathon FEDAX25 es una instancia única que reúne a creadoras y creadores de diseño, animación digital y videojuegos para demostrar que la industria creativa no solo inspira, sino que también impulsa el desarrollo territorial de la Región de Los Ríos.

La programación se complementará con conferencias, workshops, exhibiciones y encuentros con invitados de primer nivel, dirigidos a profesionales, estudiantes y a toda la comunidad regional. Mayores informaciones y cartelera en el sitio web del evento.

Relacionados

El Ciudadano

Con Drácula, punk y colonialismo, el Cine Contemporáneo irrumpe en FICValdivia 32

Hace 2 meses
El Ciudadano

32° FICValdivia anuncia los estrenos de cine chileno en su Selección Oficial, en Competencia y muestra paralela

Hace 2 meses
El Ciudadano

Comienza la maratón: Festival de Cine de Valdivia se inauguró junto a Ministra de Cultura y más de 600 asistentes

Hace 4 semanas
El Ciudadano

La danza contemporánea chilena se reúne en Valdivia: regresa el Festival Junto al Río, en su 16° edición

Hace 2 meses
El Ciudadano

FICValdivia 2025 da a conocer su sección Nuevas Narrativas con las muestras Simbiosis Inmersiva y Cine Expandido

Hace 1 mes

“Wind, Talk to Me”, de Stefan Djordjevic obtuvo el máximo galardón en la 32º edición del Festival Internacional de Cine de Valdivia

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Se lanza Fotorock Valdivia 2025 Versión Casamúsica

Hace 1 mes
El Ciudadano

Valdivia se prepara para la octava versión de La Mansa Feria

Hace 3 meses
El Ciudadano

Fluvial anuncia su cartel 2025: Valdivia será epicentro del negocio musical independiente

Hace 1 mes

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano