La animación y el diseño experimental audiovisual se toman Los Ríos: llega FEDAX25

El Área de Comunicación y Diseño IP Santo Tomás sede Valdivia invita a la comunidad toda para participar de la 12ª edición del Festival Diseño Audiovisual Experimental Valdivia 2025 (FEDAX25). El encuentro se ha consolidado como un espacio clave para la manifestación y competencia en investigaciones estéticas relacionadas con nuevas tecnologías aplicadas al diseño y al video experimental.

FEDAX25 se realizará el 25 y 26 de noviembre en la Carpa Cecs de Valdivia, y el 27 de noviembre en la Casona Cultural de Panguipulli, extendiendo así su programación nacional e internacional.

Foco en la animación y competencia

Este año, FEDAX25 sumergirá a sus asistentes en el fascinante mundo de la animación, contando con importantes invitados de la escena iberoamericana provenientes de México, Perú, Colombia, Argentina y Chile.

El festival mantiene su prestigiosa competencia, segmentada en cinco categorías que buscan destacar el talento en la imagen en movimiento. Los participantes se han seleccionado en las lineas Internacional, Latinoamericana, Estudiantes Área Nacional de Diseño Santo Tomás, Ventana de Jóvenes Talentos (para estudiantes de Educación Media de Los Ríos), y la Categoría Animación.

Hackathones y brechas tecnológicas

FEDAX25 da un paso más allá al incorporar Hackathones y espacios de levantamiento de brechas tecnológicas. Estos espacios colaborativos tienen un objetivo de impacto real: diseñar soluciones innovadoras para empresas regionales a través del uso de nuevas tecnologías y creatividad aplicada.

El Hackathon FEDAX25 es una instancia única que reúne a creadoras y creadores de diseño, animación digital y videojuegos para demostrar que la industria creativa no solo inspira, sino que también impulsa el desarrollo territorial de la Región de Los Ríos.

La programación se complementará con conferencias, workshops, exhibiciones y encuentros con invitados de primer nivel, dirigidos a profesionales, estudiantes y a toda la comunidad regional. Mayores informaciones y cartelera en el sitio web del evento.