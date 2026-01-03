La casta de Milei tiene aumento: Decreto presidencial sube sueldos de funcionarios de alto rango hasta un 90 %

El presidente de Argentina, Javier Milei, decretó un aumento salarial para ministros y altos funcionarios. Según fuentes argentinas, el ajuste sería hasta un 90% de aumento para salarios millonarios, contrastándolo con la congelación de los salarios de los trabajadores.

Autor: Seguel Alfredo
El Gobierno de Milei aprueba aumento salarial para altos funcionarios

El presidente Javier Milei oficializó este viernes un incremento salarial para sus ministros y funcionarios de alta jerarquía mediante el Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Según informa Perfil.com, la normativa no especifica los montos exactos del aumento, aunque en días previos se había manejado un rango entre 60% y 100%.

El decreto establece expresamente que esta recomposición no beneficiará al presidente Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y que los ajustes no tendrán carácter retroactivo, vinculándose además a la continuidad del superávit fiscal, sin embargo, el reporte de prensa destaca que el texto legal omite detalles porcentuales precisos, dejando en suspenso el monto final que percibirán los cargos ministeriales y de secretaría.

La decisión se enmarca en la discusión nacional sobre el ajuste del gasto público, generando un contraste entre la política de austeridad promovida y las necesidades de recomposición de los salarios de la alta burocracia estatal.

“Aumento podría llegar hasta un 90 %”

El medio Prensa Obrera reporta que el aumento otorgado ronda el 90% acumulado entre enero de 2024 y julio de 2025, según cálculos de ATE Nacional, beneficiando a funcionarios cuyos salarios ya superaban los $3.000.000.

La publicación señala una disparidad abismal con el salario promedio de los trabajadores, que apenas supera el millón de pesos, y con la mínima jubilatoria que no alcanza los $420.000. El medio califica la medida como un “premio del gobierno por la aplicación del ajuste”, criticando que se privilegie a la “casta gubernamental” mientras se recortan recursos en salud, educación y otros sectores públicos.

Prensa Obrera enfatiza además que el decreto establece que las futuras actualizaciones salariales de estos altos cargos dependerán de que la Administración Pública Nacional no registre déficit, lo que interpretan como un incentivo para profundizar los recortes. El medio concluye que la medida refuta la narrativa oficial de que la inflación es “cosa del pasado” y evidencia que el discurso de austeridad no aplica por igual para todos, en un contexto donde el gobierno se apresta a avanzar con una reforma laboral que, según la publicación, perjudicaría aún más a los trabajadores.

