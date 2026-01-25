«La comisión, una vez más, niega nuestros derechos sobre el borde costero»: Comunidades del Wadalafken acusan a CRUBC Los Ríos de obstrucción sistemática

Comunidades Mapuche-Lafkenche de Los Ríos denuncian obstrucción sistemática del Estado en reconocimiento de su espacio costero marino de uso ancestral

La Asociación de Comunidades Lafkenche Wadalafken, por medio de una declaración pública, ha denunciado públicamente un patrón de obstrucción, discriminación y negación de sus derechos ancestrales por parte de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Los Ríos. Este organismo ha rechazado, en la práctica, más del 97% de la superficie solicitada como Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) Wadalafken, un área que fue previamente acreditada por CONADI como espacio de uso consuetudinario tras más de siete años de tramitación.

La decisión más reciente de la CRUBC, conocida en enero de 2026, resolvió acoger solo parcialmente un recurso de reclamación, manteniendo el rechazo casi total de la solicitud original presentada para las comunas de Valdivia, Corral y La Unión. La Comisión fundamentó su fallo en informes sectoriales y criterios de “proporcionalidad espacial y funcional”, asegurando que su actuar se ajustó a la legalidad y buscó equilibrar el uso ancestral con “intereses públicos sectoriales estratégicos”. Sin embargo, el resultado efectivo es un mosaico fragmentado de pequeñas áreas dispersas, ajeno a la lógica territorial de las comunidades.

Sergio Quinan, werken de la Asociación Wadalafken, expuso las graves inconsistencias del proceso: “El argumento que se usó para rechazar completamente el ECMPO fue la pesca artesanal… pero en la parte sur del ECMPO no existe esa pesca. Entonces, al final lo que hizo el equipo técnico… es presentar la propuesta a la CRUBC”. Quinan cuestiona la arbitrariedad: “Si se hubiese empleado [ese argumento] en otros lugares no hubiera ECMPO porque en todas partes se pesca”.

En una declaración pública fechada el 22 de enero de 2026, las comunidades solicitantes detallaron cómo presentaron propuestas concretas al Gobierno Regional para garantizar la coexistencia con otras actividades como la seguridad marítima, el turismo y la propia pesca artesanal, llegando incluso a desafectar amplios sectores de su solicitud. “Sin embargo, el Gobierno Regional, a través de esta comisión… no consideró ninguno de nuestros planteamientos”, acusaron.

Quinan denunció la dinámica interna de la CRUBC, donde priman intereses particulares: “La opinión del servicio de la pesca… impone sus términos dentro de las mesas técnicas de la CRUBC: “Donde no está sobre la mesa la ley Lafkenche como centro para debatir por qué debería ser lógico, por qué se está discutiendo ECMPO está la ley de pesca. Todas las discusiones que se realizan en la CRUBC giran en base a la ley de pesca. Entonces eso ya es desviar completamente la naturaleza de lo que se discute”. Este enfoque, según las comunidades, margina el espíritu de la Ley Lafkenche.

La declaración pública de Wadalafken es contundente al calificar los argumentos de la CRUBC como “falsos, discriminatorios e incluso racistas”. Señalan que usar la pesca artesanal como excusa es un acto de mala fe, ya que existen múltiples ECMPO vigentes en regiones donde ambas actividades conviven. “El Estado de Chile, una vez más, no está cumpliendo los acuerdos asumidos con los pueblos originarios”, sostienen.

El werken Sergio Quinan resumió la sensación de desilusión y la falta de voluntad política: “Nosotros ya perdimos toda credibilidad en estas instituciones… No hay argumentos basados en leyes… Son solamente opiniones. Opiniones que buscan negar nuestros derechos”. Además, criticó el mensaje que envía el Estado: “Acá en la región de los ríos: “Oponte a dialogar y vas a ganar”, esto en base a la campaña de propaganda de un dirigente de la pesca artesanal, presidente de una federación: “Esta persona se dedica a hacer propaganda contra la ECMPO dentro de los sindicatos y también a hacer lobby dentro de los servicios. Nosotros hemos buscado el diálogo, le hemos propuesto conversar y si ellos tienen la prevención en la pesca artesanal, nosotros les decimos que firmemos acuerdos para garantizarles sus derechos. Pero ellos se han negado todo tipo de diálogo. Y lo que ha hecho el Estado, les ha dado razón a ellos, a los que no quieren dialogar. Entonces el mensaje del Estado también es ese, acá en la región de Los Ríos”.

Ante este escenario, la CRUBC solo ha accedido a revisar técnicamente dos zonas acotadas –Calfuco y el tramo sur entre Punta Galera y el río Bueno–, encargando un nuevo informe al Comité Técnico en un plazo de 30 días, pero aclarando que esto “no implica aprobación anticipada”. Asimismo, Quinan comenta sobre dicha medida: “Aclarar que el polígono Calfuco es solo un ajuste producto de un acuerdo con la Universidad y no excede la media hectárea”.

Al respecto, Sergio Quinan señala: “Esta próxima semana hay un tercer comité técnico para poder definir también ese polígono, que todavía no se ponen de acuerdo, porque también la pesca ahora está diciendo que también se hace uso en ese sector, por lo tanto tampoco quieren hacerlo. Y así está el tema”.

Resalta que existen opiniones que buscan negar los derechos: “Lamentablemente se pierde una oportunidad en esta región de llegar a acuerdos, de compatibilizar y de aplicar la ley, porque aquí no existe la amenaza y la presión y el lobby y todo el poder político que tiene la Salmonera en la región de los lagos. Puede ser algo parecido a lo que ha pasado en la región de la Araucanía, donde se han podido nombrar aquí la apuesta de ECMPO. Pero acá no ha existido la voluntad de diálogo. Nosotros hemos buscado la voluntad de diálogo y no existe. No se quiere”.

Cabe mencionar, que en este actuar de la CRUBC de Los Ríos y de los propios organismos del Gobierno Regional, se omitió la Resolución Exenta N°2.456 del Ministerio del Interior (30 de octubre de 2024), que establece instrucciones para la tramitación de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), siendo enfática en declarar la plena compatibilidad entre estas áreas y la pesca artesanal. El documento establece que la Ley Lafkenche (20.249) y su reglamento «salvaguardan los derechos de la pesca artesanal» en todas las etapas del procedimiento, garantizando que ni la tramitación ni la creación de un ECMPO afecten sus actividades habituales. Además, subraya que solo será necesario un nuevo plan de manejo si se pretende extraer nuevos recursos, reafirmando que la normativa «hace compatibles, a todo evento, el ejercicio de la pesca artesanal con la creación de los ECMPO».

Las comunidades Wadalafken han anunciado que no descansarán en su defensa y llevarán el caso hasta las últimas instancias, denunciando que la CRUBC ha abdicado de su mandato legal de armonizar los distintos intereses en el borde costero para convertirse en un espacio de obstrucción.