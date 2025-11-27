La Corre y Vuela estrena «La Tertulia del Trueque» en Teatro Nescafé de las Artes

La compañía músico/teatral La Corre y Vuela celebra su primera década de trayectoria con el estreno de la obra multidisciplinaria “La tertulia del trueque”, este viernes 28 de noviembre, en el Teatro Nescafé de las Artes.

La destacada agrupación chilena, influenciada por la tradición carnavalesca de las murgas uruguayas, vuelve con su sexto montaje, combinando música en vivo, teatro, humor popular y estética festiva. El trabajo reafirma así el sello artístico de la compañía y también su apuesta por ampliar la presencia de mujeres en la escena músico-teatral.

Marionetas, memoria y el valor de la vejez, en escena

“La tertulia del trueque” incorpora el sorprendente elemento de marionetas de abuelas que cantan y actúan como protagonistas. El innovador montaje – con la dirección artística de Victoria Núñez Donoso, la dirección teatral y escénica de Diego Belmar, la dirección musical de Sebastián Pavez y el diseño escénico de Valentina San Juan Standen – fue construida a partir de testimonios reales de personas mayores, en un trabajo colaborativo con el Coro Voces Doradas de Quinta Normal.

La obra recoge historias de memoria, envejecimiento y transmisión generacional, ofreciendo un espectáculo que celebra la vejez como territorio de sabiduría y experiencia. La propuesta se desarrolla con sensibilidad, humor y una propuesta visual colorida, muy cercana al espíritu comunitario de las murgas.

La inclusión es un sello artístico de La Corre y Vuela

En una trascendental decisión político/artística, desde el 2022 La Corre y Vuela ha integrado la Lengua de Señas Chilena (LSCh) en sus montajes. Para esta nueva producción, la inclusión ha sido clave: una de las marionetas abuelas será interpretada en lengua de señas, integrando a la comunidad sorda de manera orgánica y protagonista en la historia.

La obra está pensada para públicos de todas las edades, destacando así su espíritu participativo, festivo e inclusivo.

Coordenadas

Obra «La tertulia del trueque«, de la compañía La Corre y Vuela.

Viernes 28 de noviembre, 20 horas.

Teatro Nescafé de las Artes, Manuel Montt 032, Providencia, Santiago.

Entradas en Ticketmaster.cl.

«La tertulia del trueque» es un proyecto financiado por Fondart Nacional de Artes Escénicas bajo la línea de creación y/o producción de montajes escénicos/títeres convocatoria 2025.