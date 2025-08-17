“La gente tiene derecho a la verdad”: Las acciones anunciadas por Cicardini y Manouchehri ante campaña de desinformación de republicanos

Diputados desenmascaran ejército de bots de Kast: ‘Sicarios digitales ponen en riesgo la democracia’

Los diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, denunciaron mediante un video en redes sociales una campaña de desinformación orquestada por operadores ligados a la campaña de José Antonio Kast. Ambos enfatizaron: «la gente tiene derecho a la verdad, a que no le manipulen la información con cuentas falsas ni con ejércitos de bots. Porque cuando manipulan lo que ves en tu celular, no solo te están mintiendo a ti, están poniendo en riesgo nuestra democracia».

En el video, los diputados caracterizaron a los operadores como «sicarios digitales», detallando: «No son personas de carne y hueso, son sicarios digitales. Con miles de cuentas difunden noticias falsas, atacan y difaman para instalar realidades paralelas». Revelaron que incluso la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, habría denunciado estos hechos, vinculándolos directamente a Kast y al Partido Republicano.

Cabe recordar que durante la primera semana de agosto, un grupo de diputados anunciaron una denuncia ante Fiscalía, solicitando investigar «redes coordinadas de desinformación y ejércitos de bots vinculados con el Partido Republicano». Cicardini recordó que «la propia Evelyn Matthei anunció su intención de querellarse por este ataque digital», quien finalmente desistió en denunciar.

En la ocasión, la diputada Cicardini exigió transparencia sobre el financiamiento de estas operaciones, subrayando: «Es importante saber quiénes financian esta verdadera guerra sucia, quién coordina, quién se beneficia de este ejército de bots, porque […] la ciudadanía tiene derecho a votar con información verdadera».

Finalmente, Cicardini sentenció con firmeza: «No vamos a permitir que la democracia sea manipulada […] a través de algoritmos pagados y cuentas falsas», y advirtió: «Vamos a hacer todas las acciones necesarias para que asuman la responsabilidad quienes están detrás de estos ataques digitales, que inflan ideas y le hacen tan mal a nuestra sociedad».