La increíble historia del personaje Guille de Mafalda: Es real, vive en Chile, enseña música y abraza el legado de Quino

De la historieta a la vida: el Guille real de Mafalda enseña música en Chile y abraza el legado de Quino

• Reside en Chile desde hace años, pero muchos no saben que detrás del personaje “Guille”, el hermano menor de Mafalda, hay una persona real. Guillermo Lavado es músico, docente universitario y sobrino de Joaquín Salvador Lavado, más conocido como Quino, creador de Mafalda.

La vida de Guillermo encarna los mismos valores que atraviesan la obra de su tío: sensibilidad, pensamiento crítico y una profunda vocación por compartir lo aprendido.

Más allá de ser parte de la memoria afectiva de millones de lectores a través de un personaje de historieta, Lavado ha forjado una trayectoria propia en el mundo de la música y la enseñanza, guiado por la pasión y el compromiso.

Una vocación que maduró con el tiempo

Aunque hoy la música es su oficio y su mundo, llegar a ella no fue un camino lineal. Durante su adolescencia, confiesa que sintió una fuerte atracción por la veterinaria. También tuvo un paso entusiasta por el esquí, influido por su padre andinista. Pero fue la permanencia lo que marcó la diferencia.

“Creo que la clave está en la permanencia y la pasión que uno le pone, día a día, a lo que eligió o a lo que le tocó como oficio», reflexiona durante la entrevista desarrollada por Dani Seguel de Reviviendo Mil Prendas. «Porque veo a tanta gente que se gasta la vida esperando un milagro, ganarse la lotería o que alguien los llame… Insatisfechos con lo que les ha tocado, pero sin entender que no existe el oficio ideal, ni la pareja ideal, ni el país ideal. Todo es trabajo y entrega. La felicidad se conquista día a día”.

Hoy, como docente, observa el desafío de formar músicos en un mundo regido por lo inmediato. “La docencia es una vocación que tiene de dulce y de agraz», comenta a Dani Seguel de Reviviendo Mil Prendas. «El gran desafío es lograr que, en esta sociedad donde todo es inmediato y desechable, los estudiantes sean capaces de permanecer y profundizar apasionadamente en el oficio de la interpretación, encontrando siempre respuestas desde la música. El intérprete musical, como el actor, debe decir en voz alta lo que escribió otro, pero con tal naturalidad que parezca propio. Lo más gratificante es ver, después de años de acompañamiento, cómo se realizan como músicos completos. El intérprete es, siempre, un eterno aprendiz”.

Guille, Mafalda y una memoria compartida

Hablar de Guillermo Lavado es, inevitablemente, hablar también de Quino y del universo que creó. A lo largo de la conversación con Dani Seguel de Reviviendo Mil Prendas, surgen anécdotas y reflexiones íntimas, muchas de ellas vinculadas a la exposición “Quino y la música”, realizada en la Universidad Católica.

“Me causó mucha gracia una viñeta donde al percusionista se le va rodando el bombo. La expresión de espanto del público es notable. También otra, muy crítica, donde un padre empresario le reprocha a su hijo por estar echado tocando guitarra, diciéndole que a su edad él ya explotaba a alguien. Son decenas de viñetas, y todas nos hablan desde distintos ángulos”.

El legado de Quino no solo se lee: se escucha, se recuerda, se vive. Y con ello emergen preguntas necesarias. ¿Cuántas Mafaldas existen hoy en el mundo, desafiando el “así son las cosas”? ¿Qué memoria cultural perdemos cuando dejamos de conversar con quienes nos precedieron? ¿Puede la música, como una historieta bien lograda, ser también una forma de resistencia?

Lavado lo tiene claro: “Hay tantas cosas que uno no habla con la gente cercana y querida… Y un día se da cuenta de que, cuando alguien se va, se lleva consigo sus visiones, su memoria, su mirada. Por eso es tan importante la comunicación entre generaciones”.

Música clásica, creación contemporánea y crítica cultural

Al abordar su mirada sobre la música actual en relación con la tradición orquestal, Lavado no establece una competencia, sino una coexistencia crítica y activa, como relata a Dani Seguel de Reviviendo Mil Prendas:

“La música es un lenguaje en continua transformación. Desde sus orígenes, los creadores se han formado en la tradición, pero siempre desafiando sus límites desde la invención personal. Como intérprete, me formé en la tradición, desde el barroco hasta el impresionismo, pero siempre en diálogo con la creación contemporánea. He participado en centenares de primeras audiciones y trabajo constantemente con compositores nacionales y extranjeros, porque no concibo la negación de lo actual”.

Sin embargo, al hablar de la música popular dominante en la industria, comenta: “Creo que atravesamos una época oscura, marcada por fenómenos ajenos tanto a la música como a la creación. Hay una gran responsabilidad de ciertos productores que han privilegiado la ganancia fácil, generando productos de consumo con nulo nivel artístico. En muchos casos, se advierte una alarmante falta de formación musical, tanto en solistas como en grupos y en quienes se autodenominan compositores. Es, en parte, consecuencia del mal uso de tecnologías que se aplican sin un propósito artístico verdadero”.

Su renuncia a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile

En 2022, Guillermo renunció a su cargo como flautista solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, tras más de tres décadas. ¿La razón? Le negaron acompañar a su esposa y a su hijo para despedir a su suegra, que agonizaba.

“Sentí que todo seguiría igual sin mí”, recuerda con serenidad. *“Me representaron unos versos de Fernando Pessoa:

Cuando llegue la primavera,

si ya me he muerto,

las flores florecerán de la misma manera…”

La enseñanza y legado vivo de Guillermo Lavado



Guillermo Lavado no necesita habitar solamente una viñeta para dejar huella. Con su vida y su oficio, honra la herencia de Quino y nos recuerda que el pensamiento crítico, el arte y la sensibilidad no pasan de moda.

Al finalizar la conversación con Dani Seguel de Reviviendo Mil Prendas, se le preguntó qué frase le gustaría dejar grabada en la memoria de sus alumnos, como una guía para el resto de sus vidas. Su respuesta mezcla humor, profundidad y libertad:

“¡Ja..! Que no escuchen tanto a sus maestros, sino a su corazón… pero con una aguda mirada amplia”.

Una invitación a la autonomía crítica y al pensamiento propio, sello inconfundible de quienes, como Lavado, comprenden que educar es acompañar sin imponer.

Desde el aula, la música o una conversación pausada, Guillermo Lavado invita a resistir la indiferencia con preguntas, a vivir con compromiso y a recordar que pequeñas rebeldías, como la de una niña llamada Mafalda que se niega a tomar sopa, pueden efectivamente cambiar el mundo.

**Entrevista desarrollada por Dani Seguel de Reviviendo Mil Prendas.