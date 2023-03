«La mente muchas veces te juega en contra»: Pailita asegura que pensó en suicidarse por las bromas sobre su madre

El cantante urbano Pailita ha tenido un complejo inicio de año. A las acusaciones de su expareja, quién lo acusó de «manipulador, narcicista y arrogante» a través de sus redes sociales, se suma la ola de memes que ha recibido a raíz de la rutina de Fabrizio Copano en el Festival de Viña, la cual incluyó chistes sobre la relación del artista con su madre.

En los últimos días, el intérprete de Me Arrepentí ha intentado explicar la situación a través de transmisiones en vivo y publicaciones en su cuenta de Instagram, llegando a afirmar que ha pensado en suicidarse debido a las burlas constantes que se hacen sobre su madre.

«El único que juzga es Dios y yo nunca le he obrado mal como para recibir tanto odio. He tenido un año de mierda. Llevan un año haciéndome bullying cibernético con lo de mi mamá y no saben que yo me quise matar varias veces por eso, no es fácil llevar todo esto. La mente mucha veces te juega en contra. Todos nos equivocamos y esta vez me tocó a mí», escribió el artista en su cuenta de Instagram.

La estrecha relación que tiene el músico con su madre ha sido objeto de distintos rumores y memes en redes sociales, al punto de que Fabrizio Copano bromeó al respecto durante su show en Viña 2023:

«Pailita me gusta, pero es como el tierno del género urbano, los demás son como más brígidos, andan con metralletas y él con pistola de agua. Los demás agarrándose minas y él a su mamá. Es más bonito, es más familiar, me gusta», dijo el humorista en el escenario, provocando las risas del público.

Respecto a las acusaciones de su expareja, quien lo acusó de maltratarla psicológicamente, el cantante realizó una transmisión en vivo para abordar dicha situación, pero terminó provocando más rechazo por parte de sus seguidores al calificar a la joven de «malagradecida».

Al día siguiente, Pailita pidió disculpas por sus dichos y aseguró estar arrepentido de haber hecho la transmisión: «Esto me ha afectado psicológicamente y estoy destruido en este momento. Quiero tirar todo a la mier… Me da mucha pena porque tengo familia y soy una buena persona. No piensen que con esta declaración me estoy victimizando, jamás».