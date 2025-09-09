La mítica banda The Congos celebra 50 años de vida en Chile, con formación original

La legendaria agrupación jamaicana The Congos vuelve a Chile para celebrar cinco decenios de historia, música y resistencia con su formación original en un show que se realizará el próximo 14 de septiembre, a las 16:00 horas, en la Sala Metrónomo del barrio Bellavista.



Con Cedric Myton, Watty Burnett y Congo “Ashanti” Roy al frente – su formación original – la banda traerá su herencia mística, ese canto ancestral que puso a vibrar al mundo con himnos como “Fisherman”, “Open Up the Gate” y “Congoman”, entre otros, en una invocación musical cargada de sabiduría rasta, conciencia y fuego espiritual.

Será su retorno al país después de 7 años, luego que el año 2018 debutará en estas tierras en una presentación inolvidable que se realizó en el Club Subterráneo.

The Congos se formó a mediados de los años 70 y es reconocida mundialmente por su sonido espiritual, armonías vocales únicas y letras profundamente conscientes, con una armonía vocal inconfundible que marcó una época en la música reggae.

El grupo alcanzó la inmortalidad musical con su disco debut Heart of the Congos (1977), producido por Lee “Scratch” Perry en su legendario estudio Black Ark. El álbum es considerado como una obra maestra del reggae roots y uno de los mejores discos de todos los tiempos dentro del género, gracias a su riqueza espiritual, producción experimental y mística vibracional.

Para amenizar la jornada estará presente el sound system de Rootz HiFi para encender el salón con los potentes bajos, mientras que en el micrófono estarán Ranking Fran y Chinoman.

Coordenadas

The Congos en Chile.

Sala Metrónomo, Ernesto Pinto Lagarrigue 179, barrio Bellavista, Recoleta, Santiago.

Domingo 14 de septiembre, 16:00 horas.

Entradas disponibles en Passline.com.

Fuente: Reggaechalice.cl.

