La música no tiene edad: Las Sienes Plateadas deslumbrarán en el cierre de “Sonido Florido”, en La Florida

El programa de formación artística “Sonido Florido”, impulsado por la asociación Domo Creativo, culminará su plan piloto con un gran evento de cierre el próximo sábado 25 de octubre en el Centro Cultural Rojas Magallanes (Estados Unidos 8741) de La Florida. La jornada tendrá como plato fuerte la presentación de Las Sienes Plateadas, una banda conformada por personas mayores de 60 años.

El proyecto, que ha sido descrito como unas “Escuelas de Rock para personas mayores”, busca visibilizar el talento sin fecha de caducidad, demostrando que la creatividad y la capacidad de aprender se mantienen intactas. La actividad se desarrollará en un ambiente familiar, con entrada liberada, de 10:00 a 14:00 horas.

Además de la edad, los participantes de “Sonido Florido” son mayores de 60 años y tienen en común su pasión por la música. Los integrantes del programa formaron una banda y vivieron de cerca las etapas del proceso artístico. Desde la conformación del grupo, pasando por la composición de sus propias canciones y el trabajo en el estudio de grabación, hasta finalmente subirse a un escenario. Con esta experiencia a cuestas nació el proyecto bautizado como Las Sienes Plateadas.

Durante el desarrollo de este novedoso programa, las y los participantes, además de ensayos dirigidos, recibieron clases en áreas como canto, creatividad, salud física y mental, expresión corporal y nivelación digital, fortaleciendo así tanto su desarrollo artístico como personal. “Sonido Florido” es una ventana para visibilizar el talento de las personas mayores, demostrando que la creatividad, la motivación y la capacidad de aprender no tienen fecha de caducidad.

El evento de clausura será una gran fiesta comunitaria que celebrará esta vitalidad. El programa incluye el concierto de Las Sienes Plateadas, quienes tocarán en vivo los sencillos que grabaron. También se presentará el gran músico Patricio Salazar con un concierto/clínica musical. La animación estará a cargo de la Payasa Maleza, e incluirá stands informativos, juegos y concursos musicales.

Domo Creativo es la asociación cultural sin fines de lucro gestora de la iniciativa. Tiene como misión generar plataformas para proyectos artísticos vinculados a la educación. “Sonido Florido” – que inició en 2021 apoyando la música emergente y que desde 2024 se centró en las personas mayores – se ha transformado en un espacio único de inclusión y encuentro intergeneracional en La Florida. El proyecto es financiado por el Fondo de Entidades Culturales de la Corporación Cultural de La Florida, Convocatoria 2025.

Escucha aquí a Las Sienes Plateadas.



Fuente: Musicachilena.cl.

