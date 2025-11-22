“La operación contra Daniel Jadue”: Documental internacional revela la maquinaria lawfare contra el exalcalde

Un mini documental de HispanTV acusa a la Fiscalía de falta de objetividad y de no investigar el rol de Fernando Cassorla en el caso Jadue. Esto se alinea con las denuncias de lawfare realizadas por académicos y figuras culturales, quienes alertaron sobre un ataque a la democracia, ya que se impidió la postulación al parlamento del exalcalde.

“La operación contra Daniel Jadue”: Documental internacional revela la maquinaria lawfare contra el exalcalde
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo
Versión PDF

Denuncian “lawfare” y montaje judicial en caso de Daniel Jadue

Un reciente documental producido por la cadena internacional HispanTV ha arrojado nuevas luces sobre el caso judicial que mantiene al alcalde Daniel Jadue privado de libertad. El reportaje sostiene que la Fiscalía ha actuado con una clara falta de objetividad, guiada por intereses económicos y parentescos vinculados al negocio de las farmacias, afectados por la gestión transformadora de Jadue en Recoleta. Según la producción, este sesgo habría llevado a la persecución penal a concentrarse exclusivamente en evidencias que perjudican al edil, omitiendo sistemáticamente todas las pruebas que podrían exculparlo.

En un segundo plano de grave denuncia, el documental señala que existe un aspecto crucial que no ha sido investigado: el rol de Fernando Cassorla Albagly en la acusación contra Jadue. La producción de HispanTV lo identifica como un actor clave en lo que califica como una parte importante del «montaje» judicial en contra del alcalde, introduciendo un elemento adicional de controversia en el ya complejo proceso.

Esta mirada crítica se suma al llamado público realizado hace más de un mes por un colectivo de destacadas figuras del mundo académico, cultural y de derechos humanos. En un documento titulado «Un llamado ético», intelectuales y premios nacionales denunciaron la existencia de un claro caso de lawfare (uso estratégico de la ley con fines políticos) contra Jadue. Alertaron que este proceso, marcado por transgresiones al debido proceso y una «sospechosa puntualidad electoral», que buscaba clausurar proyectos transformadores y un ataque a la democracia misma.

Ver mini  documental en siguiente enlace:

La operación contra Daniel Jadue | Minidocu

Relacionados

Seguel Alfredo

“Un llamado ético al mundo académico y cultural”: Académicos e intelectuales denuncian Lawfare y persecución contra Daniel Jadue

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Tricel acogió impugnación de RN y excluyó candidatura parlamentaria de Daniel Jadue

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Lawfare a la chilena: Caso Daniel Jadue y la receta regional de persecución por la vía judicial

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Asociación de Juristas por la Democracia expresó "profunda preocupación" por situación judicial de Daniel Jadue

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Tribunal Electoral descartó reclamo de RN y ratificó candidatura de Daniel Jadue a diputado por el Distrito 9

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

“Trama bielorrusa” remece la causa de Jadue: exigen revisión del proceso y restitución de derechos

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

“An Ethical Call to the Academic and Cultural Community”: Academics and Intellectuals Denounce Lawfare and Judicial Persecution of Daniel Jadue

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

La Justicia como Arma Política: Condenamos la proscripción de Daniel Jadue en las próximas elecciones legislativas

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Asociación de Juristas por la Democracia acusa al TRICEL de atentar contra la democracia tras exclusión de Jadue

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano