«La Patagonia es una sola»: El llamado a la unidad chileno-argentina frente a incendios devastadores

Coordinador de “Defendamos Patagonia”, a través de una columna, clama por unidad entre Chile y Argentina frente a incendios que devastan bosques y fauna. Llama a actuar juntos: “La Patagonia es una sola” y el fuego no conoce fronteras políticas.

Autor: El Ciudadano
“Un Grito desde el Fin del Mundo”:  Columna de Juan Carlos Viveros, Defendamos Patagonia

Juan Carlos Viveros, coordinador de la campaña “Defendamos Patagonia” del sur de Chile, ha publicado una columna de profundo impacto donde clama por la unidad regional frente a los devastadores incendios que afectan la Patagonia chilena y argentina.

Con un tono a la vez desgarrado y esperanzador, Viveros describe la tragedia ambiental y social que consume bosques milenarios, desplaza la fauna única y ahoga a las comunidades, enfatizando que “la Patagonia es una sola” y que el fuego no respeta fronteras. Hace un llamado urgente a la acción conjunta de ambos países para proteger, reforestar y defender este patrimonio natural común. Los invitamos a leer su potente reflexión completa a continuación.

COLUMNA COMPLETA de Juan Carlos Viveros, coordinador de la campaña “Defendamos Patagonia” del sur de Chile (publicada en las RRSS de la campaña):

¡Patagonia es una sola!
En la tierra, en el mar, en el alma y corazón
Un Grito desde el Fin del Mundo!

Como los más ferviente guardianes de estas tierras y mares australes, nuestro corazón se desgarra al ver cómo las llamas devoran nuestra Patagonia.

Somos el eco de los glaciares que crujen, el susurro de los vientos que aúllan, el latido de tanta fauna, marina y terrestre, animales únicos y el lamento de los bosques milenarios que ahora arden en un infierno desatado por la negligencia humana.

¡Qué drama vivimos!
Incendios forestales que no respetan fronteras, que han pasado de un lado al otro del Andes, recordándonos que la Patagonia es una sola, indivisible, un alma compartida entre Argentina y Chile.

Imaginen esos alerces milenarios, testigos de eras pasadas, reducidos a cenizas en minutos.

Los pumas huyendo despavoridos, cóndores planean sobre un paisaje ennegrecido, y el humo asfixia ríos que antes cantaban cristalinos.

En Chubut y Santa Cruz, en Aysén y Magallanes, el fuego nunca distingue pasaportes; es el mismo enemigo que nos une en el dolor.

¿Cómo no emocionarnos?
Lágrimas brotan al pensar en las comunidades que pierden sus hogares, en la biodiversidad que se extingue, en el futuro robado a nuestros hijos.

Pero en esta tragedia late una esperanza: la unidad.
Argentina y Chile, hermanos patagónicos, debemos entrelazar manos para combatir este flagelo.

Juntos, reforestemos, eduquemos, protejamos.
La naturaleza no conoce divisiones políticas; es un tapiz vivo que nos abraza a todos.

¡Despertemos!
Que el fuego sea solo el de nuestros corazones y levante nuestra hermandad.

Patagonia unida, jamás será vencida. ¡Por un mañana verde y azul, luchemos con el alma!

Por el mar, por la tierra.

!!! PATAGONIA ES UNA SOLA !!!

Ver publicación en Instagram de la columna

