La Pintana: La importancia de celebrar el arte y el talento local

Te Abrazo Teatro demostró el dinamismo de la cultura comunitaria en el sur de Santiago, con montajes en un especial festival escénico.

Con una variada muestra de talento, la Compañía Municipal TeAbrazo Teatro de La Pintana cerró su semestre formativo el pasado 11 de octubre, subiendo a las tablas a sus estudiantes del elenco en una jornada que celebró al teatro como herramienta de transformación social.

La celebración de cierre no solo marcó el fin de los talleres, sino que demostró el rigor artístico y el compromiso comunitario que promueve la compañía. La jornada comenzó con una adaptación de «Bodas de Sangre», la icónica tragedia de Federico García Lorca, a cargo del curso adulto-juvenil. Esta puesta en escena fue seguida por dos montajes de los más jóvenes, donde el curso Infantil Nivel 1 interpretó «Alicia en el País de las Maravillas», mientras que el Nivel 2 presentó la obra original «Subiendo de Nivel», una creación colectiva que mezcló humor y ritmo.

El broche de oro estuvo a cargo del elenco principal de TeAbrazo Teatro con el musical “Al Ritmo del Amor”, un espectáculo que evocó la nostalgia de los años ochenta. Fabián Rojas, Director de la compañía, destacó la intensidad del trabajo realizado: «Pasamos por danza, canto y actuación. Ha sido un trabajo bien arduo, constante”, afirmó, añadiendo que: “Estamos muy contentos del resultado».

La relevancia de estos espacios formativos fue recalcada por la Concejala de La Pintana, Marcela Poveda, quien asistió al evento y enfatizó la importancia de la inclusión en el trabajo local: «Teníamos adolescentes y adultos mayores dando la cara. Qué orgullo estar acá”, sostuvo. Además, señaló entusiasta que: “Esto es lo que hace cultura, abrir espacios y generar realidades. Por eso es tan importante que sigamos apoyando, sobre todo a TeAbrazo Teatro», concluyó.

El proyecto de TeAbrazo Teatro nació bajo la premisa de democratizar el arte en los sectores más estigmatizados de la capital, buscando cambiar el sistema del arte elitista. Bajo la dirección de Fabián Rojas, la compañía ha logrado aportar en la descentralización de la cultura, llevando sus obras a festivales nacionales e incluso a presentaciones internacionales. Este exitoso cierre de semestre reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido social a través del arte en la comuna.