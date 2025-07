La red narco durante la dictadura que sacude al pinochetismo: El historial que la derecha sigue ocultando

Pinochet y el narcotráfico: Los documentos que exponen la red secreta que financió a la dictadura

Los nexos ocultos de Pinochet con el narcotráfico internacional

En octubre de 1981, Augusto Pinochet declaró: «En Chile no se mueve una sola hoja si yo no la muevo». Una investigación de The Guardian (2000) confirmaba que ese control absoluto incluyó el tráfico de cocaína a Europa y EE.UU.

Según el informe del periódico británico, entre 1986 y 1987 salieron de Chile 12 toneladas de droga, con un valor estimado de «varios miles de millones de libras», transportadas en aviones militares que también llevaban armas a Irak e Irán. La policía secreta (DINA y luego CNI) operaba desde embajadas chilenas en Madrid y Estocolmo para distribuir la droga.

“Doce toneladas de droga, con un valor en la calle de varios miles de millones de libras, salieron de Chile solo en 1986 y 1987. La droga, con destino a Europa, ha sido trasladada frecuentemente a territorio español en aviones que transportaban armas de fabricación chilena a Irak e Irán. La distribución al Reino Unido y otros países europeos ha estado controlada por la policía secreta estacionada en las embajadas chilenas de Estocolmo y Madrid”, destacaba The Guardian.

The Guardian afirmó en su publicación: “No cabe duda de que Pinochet, cuyo poder fue absoluto entre el golpe de 1973 y su rendición en 1990, participó en el tráfico de drogas (…) Las enormes ganancias provenientes del tráfico de drogas fueron a enriquecer a altos funcionarios de Chile, y una parte a financiar las operaciones de la Dina y el SIN”.

Los hijos del dictador en la trama

Imagen publicada por CIPER Chile: «Los documentos que muestran los nexos de los hijos de Pinochet con narcotraficantes»

Marco Antonio y Augusto Pinochet Hiriart aparecen vinculados a Focus Chile, una empresa controlada por narcotraficantes colombianos y el canadiense Firmino Tavares, condenado en España por lavar USD 20 millones. Según la contabilidad de la compañía —a la que CIPER accedió en un reportaje publicado en septiembre de 2023—, Marco Antonio recibió un préstamo de USD 20.461, mientras Augusto viajó a Libia con fondos de la firma para negociar con el traficante de armas Adnan Khashoggi. «Nunca he tenido relación comercial con Bathich», declaró Marco Antonio en 2003, pero ex empleados afirmaron que ambos eran socios en propiedades de lujo en Rapel.

Un informe secreto de la DEA (2004), incorporado al Caso Riggs, reveló que Pinochet autorizó en 1975 un cargamento de cocaína a EE.UU. y que el Complejo Químico de Talagante vendió miles de litros de éter —insumo clave para procesar cocaína— a narcos bolivianos en los 80. El exmarine Frankell Baramdyka, extraditado desde Chile en 1993, declaró que trabajó con la CNI y un hijo de Pinochet para exportar droga en vuelos de armas. «La cocaína se descargaba en Canarias o Haití», dijo a El Periodista.

La publicación de CIPER Chile, sobre esto, titulada: “Los negocios, propiedades y condenas de los traficantes vinculados con los Pinochet Hiriart”, consigna: “En 1993 Baramdyka le dijo al periodista De Castro que narcotraficantes compraban éter -un precursor para elaborar cocaína- al Complejo Químico del Ejército. Once años después, en 2004, el ministro Sergio Muñoz abrió un cuaderno separado en el Caso Riggs para averiguar si parte del patrimonio de la familia Pinochet provenía del negocio narco y corroboró que el dato sobre el éter aportado por Baramdyka era efectivo”.

Agrega el reportaje de CIPER: “Antes de partir de vuelta a Estados Unidos, Baramdyka concedió otra entrevista al medio El Periodista. Titulada “Al hijo de Pinochet le conocí en mis negocios como narcotraficante”, en ella afirmó que autoridades de la dictadura lo buscaron para limpiar cerca de US$1.500 millones provenientes del narcotráfico. Además, afirmó que la CNI montó una red para traficar droga hacia Europa: “Estaban utilizando los transportes de armas y de otras cosas para traficar cocaína. Me refiero a Edgardo Bathich, cuyo nombre no creo que sea desconocido en este país. En lo que se refiere a esa parte, yo tuve relación con él”, señaló”.

Conexiones globales y lavado de dinero

La red incluía a Monzer Al Kassar (pariente de Bathich y traficante de armas preso en EE.UU.) y a la familia Ochoa Galvis, investigada por la DEA. Firmino Tavares movió USD 5.7 millones desde cuentas del Banco O’Higgins —donde el abogado Héctor Novoa (hermano de un fundador de la UDI) era director— hacia España. «Era dinero del narcotráfico», concluyó la Audiencia Provincial de Mallorca en 2001.

CIPER consigna en su reportaje: “Al final de la dictadura, Marco Antonio Pinochet hizo negocios con Focus Chile y tanto él como su hermano Augusto aparecen en la contabilidad de esa empresa. Documentos judiciales y registros oficiales de Colombia, Canadá, Estados Unidos, Panamá y España, demuestran que esa compañía era controlada por narcos colombianos, por el principal traficante de drogas de Canadá y por un representante de Mohamed Khashoggi, el hijo del mayor traficante de armas de esos años. El abogado Ambrosio Rodríguez, asesor de Augusto Pinochet y Lucía Hiriart, fue nombrado árbitro por los socios de Focus cuando ya estaban en la mira de la justicia de varios países. La malla societaria del negocio, iniciada en Panamá con acciones al portador, fue constituida por Héctor Novoa Vásquez, hermano del subsecretario del gobierno de Pinochet, Jovino Novoa”.

Pese a las pruebas, incluido un testimonio de 1998 del exjefe de la DINA Manuel Contreras —«los hijos de Pinochet estaban en el narcotráfico»—, los casos se archivaron. El ministro Sergio Muñoz (Caso Riggs) verificó las ventas de éter, pero no hubo condenas. «La información era histórica y no se verificó», admitió la DEA. Hoy, los documentos desclasificados y las investigaciones periodísticas reabren heridas que el poder político y judicial chileno aún no cierra, que se vuelve a destapar con los casos conocidos este 2025 al interior de las FFAA denominado “narcomilitares”.

Ver también: Video. La red NARCO durante la DICTADURA | «El poder de la historia» (Vía X)

