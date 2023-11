Fractura en la ultraderecha: Johannes Kaiser da la espalda a Republicanos y anuncia voto En Contra de la propuesta constitucional

El diputado Johannes Kaiser (Partido Republicano) anunció su voto «En Contra» de la propuesta constitucional en el plebiscito del 17 de diciembre, convirtiéndose en el segundo parlamentario de la colectividad de ultraderecha en desmarcarse de la opción «A favor».

En un video publicado en su cuenta de YouTube durante este lunes, Kaiser aseguró que «yo no voy a votar a favor reemplazar la Constitución actual. No voy a hacer campaña, porque mi partido decidió distinto. Pero mi voto personal es en contra».

En una transmisión en vivo realizada un día antes, el diputado ya se había desmarcado de la postura oficial de su partido y reconoció que existe una profunda grieta al interior de la colectividad debido al tema constitucional:

«Una de las razones fundamentales porque yo pensaba aprobar este texto es cerrar el capítulo. Porque en algún momento se tiene que empezar a trabajar por las necesidades de la gente. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Se va a rechazar o se va a aprobar y el resultado va a ser el mismo. Igual va a terminar entonces el Congreso Nacional discutiendo nuevas reformas, modificaciones y cuestiones a nivel institucional y no solucionando los problemas de la gente. Yo quedé absolutamente atónito», señaló.

Respecto a las acusaciones de militantes republicanos que han criticado «la tibieza» del partido en las negociaciones constitucionales, Kaiser aseguró que «el hecho de que exista esta fractura en el sector nos muestra hasta qué punto se trató de hacer el esfuerzo de incluir las inquietudes de gente con otras sensibilidades políticas».

«¿Es esto un éxito para la derecha? Yo creo que en la medida que nos hemos fracturado internamente no es un éxito para la derecha. No es un éxito para la derecha en la medida que recogemos, asumimos, o toleramos ciertas cosas dentro del texto que no nos gustan para nada», sentenció.