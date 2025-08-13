La Universidad Austral de Chile conmemora el Día Mundial de la Fotografía con la inauguración de «Habitantes Fluviales»

La Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile, en el marco del Día Mundial de la Fotografía, invita a la comunidad toda, al lanzamiento del fotolibro e inauguración de la exposición Habitantes Fluviales. Retratos de Ainilebu de Anna Da Sacco, proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart.



La autora

Anna Da Sacco es una fotógrafa italiana residente en Valdivia. Estudió en la John Kaverdash Academy de Milán, Italia, y participó de varios workshops dictados por, entre otros, Wendy Ewald, Cristina Nuñez, Álvaro Hoppe, Cristóbal Olivares, Cristina de Middel, Ana Casas Broda y Claudí Carreras.

Cuenta con exposiciones individuales y colectivas en Chile e Italia, y colaboraciones en actividades, encuentros, publicaciones y talleres de fotografía. La fotografía es, para ella, un proceso que ayuda a visualizar las emociones, elaborar el presente, decodificar nuestro entorno, y encontrar nexos y nuevas preguntas.



Habitantes Fluviales

El proyecto fotográfico fue realizado con una cámara antigua Linhof, de gran formato y reúne 35 retratos – colectivos e individuales -, en un recorrido guiado por el tramo del río que va desde Collico hasta Las Mulatas, en la región de Los Ríos. El viaje fluye para “contarse historias y sueños, generar una empatía casual, acceder a un pedazo del otro e intentar plasmar algo de esa estela que deja una interacción, para revelar al resto del mundo parte de una red vibrante y diversa que se teje a diario en el territorio Ainilebu.”



El evento tendrá lugar el 19 de agosto a las 18:30 horas, en el Museo Histórico Antropológico Maurice van de Maele, ubicado en el Campus Cultural, Av. Los Laureles s/n Isla Teja, Valdivia.

Foto cargocollective.com/annadasacco