Best Quality: ¿Venganza contra Jadue por caso ACHIFARP?

La empresa de venta de insumos médicos que denunció a Daniel Jadue por presuntamente haberles solicitado coimas –en alcohol gel y mascarillas– tuvo graves conflictos con la Municipalidad de Recoleta durante la gestión del exalcalde y actual candidato a diputado.

Aunque en la prensa se consignan los nombres de César Ramírez, Óscar Doussang y Álvaro Castro (todos con antecedentes delictuales) como representantes de Best Quality, los verdaderos dueños son los enigmáticos empresarios Samy Yagoda y Liubica Basic, reconocidos sionistas, dueños de numerosos locales comerciales en Recoleta. Estos fueron clausurados o demolidos en 2018 por incumplimiento de normas, dos años antes del conflicto judicial con Jadue por la supuesta estafa de ACHIFARP.

Este hallazgo se basa en la revisión de patentes y RUT de la empresa, cruzados con información sobre sus otras actividades (pubs, discotecas, bodegas y centros de eventos), que incumplían normativas municipales. Esto sugiere que el caso ACHIFARP podría ser un «caballo de Troya» instalado en la alcaldía en venganza contra Jadue por dos motivos: el perjuicio a sus negocios y evidentemente, por su rol como líder pro Palestina, rival de intereses sionistas. En esta línea, cabe recordar que el abogado del financista de la empresa querellante es Gabriel Zaliasnik, abogado sionista obsesionado con Jadue, quien participó en querellas contra él y mantiene hace cinco años un tweet fijado en X contra el exedil.

Ver algunos de los documentos de conflicto entre Municipalidad de Recoleta durante gestión de Daniel Jadue y Best Quality