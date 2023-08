Lagos sobre perdonazo republicano a presos de Punta Peuco: «No podemos dar señales de impunidad»

El expresidente de Chile, Ricardo Lagos, participó este miércoles en la jornada de debates de la Comisión de Sistema Político del Consejo Constitucional, que se encargará de redactar la nueva Carta Magna.

El expresidente Ricardo Lagos, saludó protocolarmente a la mesa del Consejo Constitucional encabezada por @beaheviaw y @AldoValleA, previo a su exposición ante la Comisión de Sistema Político. pic.twitter.com/GVFFOsNahF August 3, 2023

Durante su participación, el expresidente Lagos se refirió al anteproyecto realizado por la Comisión Experta y aseveró que el texto «no refleja la idea» de los integrantes del Consejo Constitucional, no obstante, recalcó que es un punto de partido para buscar consenso y convivir entre todos.

«Veo con preocupación algunas señales que indican, que es posible, que las miradas de corto de plazo y un afán por seducir a la ciudadanía (…) desvíen la atención de los consejeros sobre el papel histórico que están llamados a cumplir», puntualizó el expresidente.

No obstante, se refirió a las enmiendas que se han presentado en el Consejo Constitucional, debido a que —según el exmandatario— atentan contra la «expresión de diversidad».

«Bajar el número de parlamentarios y la magnitud de distritos pone en riesgo la representatividad de las diversas fuerzas políticas que fue lo que buscó al eliminar el sistema binominal. No puede presentarse que una determinada identidad se imponga, entre ellos que no la comparten. Lo que no corresponde es transformarla en un deber constitucional. Los valores y deberes constitucionales deben referirse a principios compartidos», recalcó.

Sin embargo, Ricardo Lagos hizo referencia especialmente a la enmienda constitucional presentada por el Partido Republicanos que, si llega a aprobarse, dejaría en libertad a los detenidos que se encuentran en Punta Peuco por delitos de lesa humanidad.

Según la enmienda presentada por los derechistas, «las personas mayores de 75 años o que padezcan enfermedades terminales, debidamente certificadas, cumplirán la prisión preventiva, prisión, o reclusión en su domicilio».

Con respecto a esto, Lagos señaló que, aunque no está claro a quiénes se les aplicará esta acción, «tendría como resultado que saldrían de la cárcel los responsables de las más atroces violaciones a los derechos humanos».

“No puedo dejar de comentar la enmienda, aunque no lo diga expresamente, tendría como resultado que saldrían de la cárcel los responsables de los más atroces violaciones a los derechos humanos de la dictadura ¿Tendremos entonces que humanizar las cárceles? De todas maneras (…) No podemos permitirnos darnos señales de impunidad para los violadores de derechos humanos que cumplen penas y conductas por este crimen», sentenció.

Expresidente @RicardoLagos sobre enmienda e IPN que propone reclusión domiciliaria para reos mayores de 75 años: “No podemos permitirnos darnos señales de impunidad para los violadores de derechos humanos que cumplen penas y conductas por este crimen”. pic.twitter.com/ZrqxunFcB8 — LANETA (@lanetacl) August 3, 2023

Cabe recordar que esta iniciativa popular de norma fue elaborada por Enrique Cordovez, miembro de la Armada entre 1970 y 1994 y estrecho colaborador del almirante José Toribio Merino.

Según informó El Mostrador, la propuesta de Cordovez estaría motivada por la sentencia que hoy cumple en Punta Peuco su amigo y exoficial del Ejército Jaime García Covarrubias, jefe de inteligencia de la DINA que fue condenado por secuestro calificado y apremios ilegítimos en contra del detenido desaparecido Jaime Eltit Spielmann, dirigente de la Juventud Radical durante la Unidad Popular.

