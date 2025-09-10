LAIA lanzará su tercer álbum «Voy» con exclusivo show en el Liceo Manuel de Salas

Tras meses de espera, la aclamada banda nacional LAIA anuncia un hito en su carrera: el lanzamiento de su tercer álbum, «Voy». Las talentosas hermanas Manuela, Laura y Sofía Squella han preparado una experiencia musical única, ya que la primera escucha de este nuevo material discográfico no será a través de plataformas digitales, sino en vivo, en un concierto sin precedentes.

Concierto exclusivo y retorno a los escenarios

El evento más ambicioso del trío hasta la fecha se llevará a cabo el miércoles 17 de diciembre en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas. Con una capacidad para 500 personas, el concierto promete ser una velada íntima y masiva al mismo tiempo, donde los asistentes podrán ser los primeros en escuchar las nuevas canciones. Las entradas ya están a la venta a través de Portaldisc.

Este recital marca el gran regreso de la banda después de más de un año sin shows en vivo y, de manera especial, el retorno de Manuela desde Barcelona, convirtiendo el concierto en un emotivo reencuentro sobre el escenario.

Una campaña de 100 días y una nueva era musical

Para preparar a sus seguidores para este gran evento, LAIA ha iniciado una campaña de 100 días en la que compartirán todo el proceso detrás de la organización del show: desde los ensayos y las grabaciones en el estudio hasta los momentos divertidos y los desafíos. El grupo invita a su público a ser parte de esta travesía con la pregunta: «¿Qué dicen, lo llenamos o no?».

Musicalmente, «Voy» representa una nueva etapa para el trío de hermanas. Producido por Javier Barría y Nicolás Roa, y con la dirección de Nacho Barrientos, el disco deja atrás el folclore que las caracterizaba para explorar nuevos sonidos. Con influencias del pop, el soft rock, la nostalgia dosmilera y toques de soul, el trío promete mantener la esencia de sus inconfundibles armonías vocales.

Este ambicioso lanzamiento no solo celebra un nuevo trabajo musical, sino que también solidifica a LAIA como una de las propuestas más innovadoras y frescas de la escena musical chilena.



Fuente: Musicachilena.cl.

Imágenes: LAIA.cl.

