LAIA lanzará su tercer álbum «Voy» con exclusivo show en el Liceo Manuel de Salas

La banda inicia una campaña de 100 días para producir y convocar este exclusivo e innovador concierto de presentación

LAIA lanzará su tercer álbum «Voy» con exclusivo show en el Liceo Manuel de Salas
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

Tras meses de espera, la aclamada banda nacional LAIA anuncia un hito en su carrera: el lanzamiento de su tercer álbum, «Voy». Las talentosas hermanas Manuela, Laura y Sofía Squella han preparado una experiencia musical única, ya que la primera escucha de este nuevo material discográfico no será a través de plataformas digitales, sino en vivo, en un concierto sin precedentes.

Concierto exclusivo y retorno a los escenarios

El evento más ambicioso del trío hasta la fecha se llevará a cabo el miércoles 17 de diciembre en el Aula Magna del Liceo Manuel de Salas. Con una capacidad para 500 personas, el concierto promete ser una velada íntima y masiva al mismo tiempo, donde los asistentes podrán ser los primeros en escuchar las nuevas canciones. Las entradas ya están a la venta a través de Portaldisc.

Este recital marca el gran regreso de la banda después de más de un año sin shows en vivo y, de manera especial, el retorno de Manuela desde Barcelona, convirtiendo el concierto en un emotivo reencuentro sobre el escenario.

Una campaña de 100 días y una nueva era musical

Para preparar a sus seguidores para este gran evento, LAIA ha iniciado una campaña de 100 días en la que compartirán todo el proceso detrás de la organización del show: desde los ensayos y las grabaciones en el estudio hasta los momentos divertidos y los desafíos. El grupo invita a su público a ser parte de esta travesía con la pregunta: «¿Qué dicen, lo llenamos o no?».

Musicalmente, «Voy» representa una nueva etapa para el trío de hermanas. Producido por Javier Barría y Nicolás Roa, y con la dirección de Nacho Barrientos, el disco deja atrás el folclore que las caracterizaba para explorar nuevos sonidos. Con influencias del pop, el soft rock, la nostalgia dosmilera y toques de soul, el trío promete mantener la esencia de sus inconfundibles armonías vocales.

Este ambicioso lanzamiento no solo celebra un nuevo trabajo musical, sino que también solidifica a LAIA como una de las propuestas más innovadoras y frescas de la escena musical chilena.

Fuente: Musicachilena.cl.
Imágenes: LAIA.cl.
Gracias.

Relacionados

El Ciudadano

Manuel García nominado al Premio Pulsar como “Mejor Cantautor”

Hace 3 meses
El Ciudadano

Mauricio Redolés celebra 50 años de trayectoria con gira gratuita en Santiago

Hace 5 días
El Ciudadano

Música en GAM: Catalina y Las Bordonas de Oro reviven el bolero en un íntimo "conversatorio cantado"

Hace 1 mes
El Ciudadano

The Kovenant debuta en Chile presentando su icónico álbum 'Nexus Polaris'

Hace 3 semanas
El Ciudadano

Saiko celebra sus 25 años en el Gam

Hace 2 meses
El Ciudadano

The Ganjas festeja en vivo los 20 años de “Laydown”, en Concepción

Hace 2 semanas
El Ciudadano

Brujo Nativo lanza su primer disco en California Cantina: una noche de rock ancestral

Hace 3 semanas
El Ciudadano

En el Teatro Biobío de Concepción, Congreso presentará “Terra Incógnita: 50 años”

Hace 4 semanas
El Ciudadano

“Voy a seguir los pasos de Mon Laferte”: Barbacius dice adiós con concierto y fiesta inolvidable en Santiago

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano