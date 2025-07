Las series Poker Face, Saturday Night Live, The Traitors, y The Rookie, brillan en las nominaciones a los Premios Emmy® 2025

Universal+ anuncia sus 36 nominaciones para la nueva edición de los premios Emmy®, cosechados por la comedia de misterio Poker Face, el longevo ciclo Saturday Night Live, el reality de competencia, The Traitors, la serie The Rookie que sigue los pasos del oficial John Nolan basada en un conmovedor caso real y FBI: Most Wanted, otro apasionante policial.

Poker Face, la aclamada comedia de misterio creada, escrita, dirigida y producida por el cineasta nominado al Oscar® Rian Johnson (Knives Out, Glass Onion), recibió una destacada nominación en la categoría Mejor Actriz Invitada para Cynthia Erivo (Wicked).

Por otro lado, la histórica temporada 50 de Saturday Night Live, una leyenda que sigue haciendo historia, cosechó 7 nominaciones, entre ellas, Mejor Actor de Reparto para Bowen Yang, Mejor Programa de Variedad y Mejor Especial de Variedad (The Anniversary Special y The Homecoming Concert).

Asimismo, The Anniversary Special recibió 12 candidaturas, The Homecoming Concert, 6 y, el documental Ladies & Gentlemen… 50 Years of SNL Music, 2 nominaciones.

En cuanto a The Traitors, el reality ganador de dos premios Emmy® compite este año por cinco estatuillas, incluidas la de Mejor Reality y Anfitrión para el último triunfador, Alan Cumming (The Good Wife, The Good Fight).

THE TRAITORS — «Let Battle Commence» Episode 301 — Pictured: Alan Cumming — (Photo by: Euan Cherry/Peacock)

The Rookie también brilla con dos nominaciones: Mejor Coordinación de Dobles en una Serie Dramática para David Scott Rowden Sr. y Mejor Interpretación de Dobles para Sonja Wajih y Paul Lacovara por sus actuaciones como dobles en la serie.

El drama policial favorito de la audiencia consta de siete irresistibles temporadas que ya pueden disfrutarse “en modo maratón” en exclusiva completa por Universal+. En las mismas categorías también compite FBI: Most Wanted, otro apasionante policial disponible en la plataforma.

La ceremonia de los Emmy® se llevará a cabo en el Peacock Theater de Los Ángeles, California, el 14 de septiembre, con el comediante de Saturday Night Live, Nate Bargatze, como anfitrión de la velada.