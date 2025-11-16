Lautaro Carmona emite su voto en La Florida y proyecta una jornada “histórica” para Chile

Presidenta.

Declaraciones de Lautaro Carmona durante su votación en La Florida



El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, emitió su voto esta mañana alrededor de las 9:30 horas en el Colegio Atenas, ubicado en Avenida Walker Martínez 3288, en la comuna de La Florida. Tras sufragar, destacó el carácter obligatorio del proceso y expresó un fuerte optimismo respecto a la participación ciudadana y al escenario político que se definirá durante la jornada.

Carmona señaló que cumplió con su deber cívico “con optimismo, entusiasmo y la convicción de que nuestra candidata será primera mayoría”. Agregó que existe la posibilidad de ganar en primera vuelta y de no ser así, proyectó que la distancia con el segundo lugar será “considerable”.

El presidente del PC calificó este día como “histórico” para la democracia y para el país, afirmando que Chile está ad portas de elegir nuevamente a una mujer como Presidenta. Un hecho que, señaló, está en sintonía con las expectativas mayoritarias de la ciudadanía: “vivir con tranquilidad, con seguridad en los barrios y también con seguridad económica para llegar a fin de mes”.

Respecto al itinerario de la jornada, el timonel informó que los partidos de la coalición funcionarán de manera autónoma hasta las 17:00 horas, momento en que las dirigencias se reunirán para evaluar los primeros antecedentes del proceso electoral.

En materia parlamentaria, reafirmó que el Partido Comunista apuesta a contar con una bancada influyente en los acuerdos legislativos, destacando que la palabra clave para el nuevo ciclo político es “unidad”: unidad del pueblo, de los sectores democráticos y de las fuerzas que buscan avanzar en las principales demandas sociales.

Finalmente, Carmona señaló que el mejor escenario sería ganar en primera vuelta, pero enfatizó que, en cualquier caso, será la ciudadanía, millones de personas sin militancia, quien definirá el rumbo democrático del país.