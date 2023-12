Le salió más caro que cuestionar el sufragio femenino: Johannes Kaiser denuncia que fue marginado del Partido Republicano por votar «En Contra»

El diputado Johannes Kaiser aseguró que el Partido Republicano lo apartó de sus comisiones legislativas en la Cámara de Diputadas y Diputados, esto como castigo por haber apoyado la opción «En Contra» en el plebiscito de salida del 17 de diciembre pasado.

A través de una publicación en Twitter, el parlamentario informó que «la bancada del Partido Republicano ha decidido separarme de mis comisiones legislativas en el Congreso. Intentaré seguir haciendo mi aporte donde esto sea posible».

Si bien desde el Partido Republicano han asegurado que lo anterior responde a una decisión de la bancada de diputados y no a una instrucción institucional emanada desde la colectividad, el diputado Gonzalo de la Carrera empatizó con Kaiser y calificó su marginación como «un castigo tremendamente fascista».

“Yo no me confiaría en un partido cuyo liderazgo le da la palabra de que si no hace campaña no hay problema, y una vez terminadas las elecciones, lo castigan de esta forma. Aquí lo que hay es una decisión política de irse deshaciendo de todas aquellas personas o que le hacen sombra a José Antonio Kast o que simplemente no sigan al líder de la secta en todas sus decisiones», declaró.