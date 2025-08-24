Liberan documental “El Jardín Infinito”: La Machi Millaray Huichalaf y la defensa del río Pilmaikén

Secas Film libera el documental "Jardín Infinito", que retrata la lucha de la machi Millaray Huichalaf contra hidroeléctricas. Su estreno digital ocurre en un contexto de hostigamiento a defensores del río Pilmaiken, destacando la resiliencia cultural y la defensa del agua. Disponible en YouTube.

Autor: Seguel Alfredo
«Jardín Infinito»: Documental sobre la resistencia Mapuche-Huilliche se estrena online

Secas Film liberó en su canal de YouTube del documental “Jardín Infinito”, un conmovedor registro sobre la lucha de la machi Millaray Huichalaf y la comunidad Mapuche-Huilliche. Este lanzamiento se produce en un contexto marcado por una serie de situaciones de hostigamiento y persecución sistemática contra defensoras del río Pilmaiken, hechos que han recaído con particular intensidad sobre la propia líder espiritual, Millaray Huichalaf, por su rol en la protección de las aguas.

Ver también / Comunidades Mapuche Williche denuncian a hidroeléctricas tras tragedia en río Pilmaiquén: Los hechos ignorados por la prensa empresarial

El film, dirigido por Galut Alarcón, en la producción ejecutiva, Chamila Rodríguez, y realizado durante 2023, es un viaje íntimo y visualmente imponente que sigue la incansable labor de la machi, una joven autoridad espiritual que ha llevado la defensa de su territorio y costumbres ancestrales a escenarios tanto locales como internacionales. La cinta se enfoca en la oposición a una serie de proyectos hidroeléctricos que, al instalarse en diversos puntos de la cuenca, han manipulado los caudales, alterando irreversiblemente un ecosistema sagrado y vital para la cultura originaria.

Te puede interesar / “Grave vulneración de derechos”: comunidades rechazan operativo policial contra la machi Millaray Huichalaf

Con una fotografía de Pepe Guzmán que captura el paisaje y diversos detalles de la biodiversidad, el documental revela cómo la naturaleza provee los fundamentos para la medicina ancestral. “Jardín Infinito” es, a la vez, un registro de denuncia y un poema visual que celebra la profunda conexión entre existencia y espiritualidad.

La producción, a cargo de la productora Poetastros y con el apoyo de Fundación Greenpeace y Friedrich Ebert Stiftung, fue exhibida previamente en proyecciones comunitarias dentro de Chile y el extranjero, generando gran impacto.

Relacionado / Los persiguen por defender el Pilmaiken: detenciones arbitrarias de guardianes mapuche preocupan a observatorio global

El documental completo “Jardín Infinito” ya está disponible para su visualización gratuita en la plataforma YouTube de Secas Film:

Ver documental completo El Jardín Infinito:

