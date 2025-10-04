Líder espiritual de Trump abusó sexualmente de una niña de 12 años: Fue sentenciado a 10 años

Condenan a exasesor espiritual de Trump por abuso sexual: revelan que intentó sobornar a su víctima infantil durante décadas de impunidad

El fundador de la megaiglesia Gateway de Texas, Robert Morris, de 64 años, se declaró culpable de cinco cargos de abuso sexual a una menor, según informaron las autoridades judiciales de Oklahoma. La declaración de culpabilidad, formalizada ante un juez del condado de Osage, pone fin a un proceso por actos lascivos cometidos durante la década de 1980, lo que ha conmocionado al panorama religioso conservador.

De acuerdo con la acusación formal emitida por un gran jurado, reportada originalmente por The Guardian, Morris era un evangelista itinerante que en diciembre de 1982, con 21 años, inició una conducta sexual inapropiada con una niña de 12 años. Los cargos alegaban que los abusos se prolongaron durante un periodo de cuatro años, mientras Morris se hospedaba con la familia de la presunta víctima en Hominy, Oklahoma.

La figura de Robert Morris trasciende lo religioso, con una significativa influencia política. The Guardian detalló que Morris fue miembro del comité asesor espiritual y del Consejo Asesor Ejecutivo Evangélico de Donald Trump durante su primer mandato, e incluso organizó una aparición del entonces presidente en el campus de su iglesia en Dallas en junio de 2020. “Quiero agradecer a los pastores Robert Morris y Steve Dulin. Son personas maravillosas”, fue la declaración de Trump en ese entonces que recogió el medio.

El fiscal general de Oklahoma, Gentner Drummond, fue contundente al señalar, en un comunicado de prensa citado por The Guardian, que “no se puede tolerar a quienes abusan sexualmente de menores”. Añadió que “este caso es aún más despreciable porque el presunto agresor era un pastor que se aprovechó de su posición”. La víctima, Cindy Clemishire, esperó décadas para que se hiciera justicia.

Como parte del acuerdo legal, Morris fue sentenciado a una condena de 10 años, de los cuales los primeros seis meses debía cumplirlos en la cárcel del condado de Osage, pena que ya ha cumplido. The Guardian también reveló una transcripción telefónica de 2005 en la que Morris intentó sobornar a la víctima, a quien confesó haber agredido, llegando a pedirle Clemishire 2 millones de dólares antes de que él colgara.

El caso tuvo profundas repercusiones institucionales. La megaiglesia Gateway, una de las más grandes de Estados Unidos, experimentó una fuerte caída en las donaciones y enfrentó una demanda colectiva por fraude financiero. The Guardian informó que, tras una investigación interna en noviembre de 2024, la iglesia destituyó a cuatro ancianos por haber sabido del abuso o no investigarlo adecuadamente, lo que destapó una gestión negligente al interior de la organización.