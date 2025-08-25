«Llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado»: Nadeen Ayoub hará historia como la primera palestina en Miss Universo

Nadeen Ayoub se convierte en la primera candidata de Palestina en Miss Universo. Representará a su pueblo en el certamen el 21 de noviembre en Tailandia. Su participación busca ser un símbolo de resiliencia y esperanza ante la grave crisis humanitaria en Gaza, que ya supera las 62.686 víctimas mortales.

«Llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado»: Nadeen Ayoub hará historia como la primera palestina en Miss Universo
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Palestina hace historia en Miss Universo: Nadeen Ayoub alzará su voz desde el escenario global frente al «silenciamiento» de su pueblo

En un hecho histórico que trasciende el mundo de la belleza, la modelo Nadeen Ayoub, de 27 años, se convertirá en la primera representante oficial de Palestina en el certamen de Miss Universo. La organización confirmó a CNN su participación en la edición 2025, que se llevará a cabo el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia, donde por primera vez una candidata portará la banda con el nombre de su nación.

La participación de Ayoub está cargada de un profundo simbolismo. La candidata ha declarado que su objetivo es encarnar la resiliencia y la esperanza de un pueblo que resiste en lo que califica como el momento más sombrío de su crisis humanitaria. Su candidatura pretende ser un altavoz en un escenario global para quienes se sienten silenciados.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Ayoub compartió un poderoso mensaje: “Represento a todas las mujeres y niños cuya fuerza el mundo necesita ver. Somos más que nuestro sufrimiento: somos resistencia, esperanza y el latido del corazón de una patria que vive a través de nosotros […] La llevo conmigo en cada mirada y cada paso”. Con estas palabras, afirma que su rol va más allá de la competencia, quien también ha señalado: «Llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado».

Organización Miss Universo: “Esperamos darle la bienvenida a la Sra. Ayoub en el escenario de Miss Universo

Frente a este panorama, la Organización Miss Universo se pronunció. En declaraciones a CNN, la organización afirmó: “La Organización Miss Universo da la bienvenida con orgullo a las delegadas de todo el mundo, celebrando la diversidad, el intercambio cultural y el empoderamiento de las mujeres”, añadiendo que “Esperamos darle la bienvenida a la Sra. Ayoub en el escenario de Miss Universo, donde representará con orgullo a Palestina, junto a concursantes de todo el mundo”.

Palestina: Catástrofe humanitaria

La participación de Nadeen Ayoub , se da en un contexto de extrema gravedad en su tierra natal. Según el último reporte de fuentes oficiales sanitarias en Gaza, difundidas este 24 de agosto, la cifra de víctimas mortales desde el inicio del conflicto el 7 de octubre de 2023 asciende a 62.686 palestinos,   en su mayoría niños y mujeres. El número de heridos reportados alcanza los 157.951.

La crisis humanitaria se agrava minuto a minuto. El mismo reporte detalla que, solo en las últimas 24 horas, los hospitales recibieron a 64 fallecidos y 278 heridos. Además, se registraron 8 muertes más a causa de la hambruna y la malnutrición, elevando el total de decesos por inanición a 289, entre ellos 115 niños. El bloqueo israelí, impuesto desde el pasado 2 de marzo, profundiza esta catástrofe.

De este modo, Nadeen Ayoub se prepara para subir al escenario no solo como un símbolo de belleza, sino como un emisario de fortaleza, en un acto de visibilidad para un pueblo que, según sus propias palabras, “se niega al silencio” en medio de una de las crisis humanitarias más devastadoras del momento actual.

Relacionados

Seguel Alfredo

“Gaza Resiste, Palestina Existe”: La Cisterna se une en un acto cultural y solidario por Palestina

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Chile alza la voz por Gaza: multitudinaria movilización exige fin al genocidio de Israel contra el pueblo palestino

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

“Silence is not an option”: Bob Vylan denuncia “inacción criminal” frente al genocidio en Gaza

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Marcha de las ollas vacías resonó en Santiago: Manifestación clama por los derechos de la niñez en Palestina

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Chile: Seis premios nacionales de Periodismo suscriben carta llamando a los medios a pronunciarse por asesinato de periodistas en Gaza

Hace 2 semanas
Seguel Alfredo

Gaza: Ejército de Israel ha asesinado a 232 periodistas y trabajadores de medios desde el 7 de octubre de 2023

Hace 3 semanas
Seguel Alfredo

Israel: Sociedad victimista que niega el genocidio palestino

Hace 7 días
Seguel Alfredo

Asesinar a un periodista no borra la historia

Hace 1 semana
Seguel Alfredo

El reporte de la Embajada Palestina en Chile que expone la barbarie "genocida" de Israel en Gaza

Hace 2 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano