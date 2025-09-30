Lluvia Ácida lanza «Chilebot»: un videoclip de IA que desnuda la política algorítmica y la desinformación

El dúo electrónico magallánico Lluvia Ácida está de vuelta con el estreno de su nuevo videoclip para el single “Chilebot”. Inspirado directamente en la contingencia electoral y el uso malicioso de la tecnología con fines políticos, el tema se convierte en una potente crítica a la desinformación que domina el debate público.



La producción audiovisual, que utiliza Inteligencia Artificial y collage digital, fue realizada por el artista medial 4444 (@4n4tm4ntr4m). El video busca representar la saturación de imágenes y la manipulación estadística que saturan las redes sociales en torno a la carrera presidencial y la política chilena en general.

La era de la «Falsedad Virtual»

“Chilebot” aborda conceptos cruciales de la era digital, como la Política de la Era Algorítmica, el vaciamiento del debate y la farandulización electoral. Según el comunicado oficial de la agrupación puntarenense, el single presenta a un candidato ficticio que surge del ciberespacio:

«De las profundidades del Ciberespacio surge un nuevo candidato. Uno acorde a estos tiempos de manipulación y corrupción del lenguaje. La perfecta fusión entre las mentiras orgánicas de ayer y la falsa virtualidad de hoy. A punta de algoritmos y sicarios digitales esparcirá su evangelio y prometerá milagros a los que crean en él, el futuro Presidente CHILEBOT.»

Esta corrosiva pieza de música electrónica chilena refleja la preocupación de Lluvia Ácida por cómo los bots y la Inteligencia Artificial están redefiniendo las reglas del juego político.

Lluvia Ácida en vivo: concierto en Santiago

El lanzamiento de “Chilebot” precede el regreso del dúo a los escenarios de Santiago. Lluvia Ácida se presentará el próximo 31 de octubre en el evento “ANEXO: Noche de Brujas”, que se llevará a cabo en la ex Fábrica Textil.

En esta fecha, compartirán escena con otros referentes de la electrónica y la música independiente chilena como Fiat 600, Zutrasz, Carlos Humus, Delia & GHIO, entre otros. Esta es una oportunidad imperdible para experimentar en vivo la nueva propuesta sonora de la banda magallánica.



Fuentes: Radiopolar.com, Musicachilena.cl.