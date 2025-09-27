Los resultados positivos de la Ley de 40 horas de Jeannette Jara: 64% cree que su vida mejoró

Ley de 40 horas de Jeannette Jara: 64% de los trabajadores reporta mejoría en su vida y aumento de productividad.

La medida, impulsada por la exministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, fue resistida por algunos parlamentarios republicanos, entre ellos, José Antonio Kast.

Ha pasado un año y medio desde que se implementó la Ley de 40 horas semanales, una medida impulsada por la candidata y exministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, que disminuye la jornada laboral de los chilenos.

Y desde ese momento, hasta ahora, los trabajadores han reportado mejoras en su vida personal según muestra un estudio sobre Reducción de la Jornada Laboral, a cargo de Laborum.

El estudio, en el que participaron 1.302 personas y expertos en recursos humanos del país, arrojó resultados positivos.

Así lo comentó el director de Laborum.cl, Diego Tala, quien destacó que “el 64% de los trabajadores afirma que ha mejorado su vida personal, mientras que un 44% indica que su productividad ha aumentado al tener menos horas de trabajo”.

Dentro de los resultados generales, 6 de cada 10 trabajadores, o sea un 64%, asegura que la disminución de la jornada laboral tuvo efectos positivos en su vida. Por otro lado, un 33% afirma que no vio cambios y solo un 3% asegura que su situación personal empeoró.

Uno de los parámetros importantes es la relación entre reducción horaria y más presión o sobrecarga: Un 76% afirma que su carga laboral no tuvo cambios significativos.

Además, el 95% de los encuestados cree que las empresas con jornadas laborales reducidas resultan más atractivas para nuevos talentos.

Hay que recordar que la Ley de 40 horas fue rechazada por parlamentarios de ultraderecha, entre ellos, el candidato presidencial, José Antonio Kast.

Cuando la ley fue aprobada, el representante del Partido Republicano aprovechó sus redes sociales para atacar la medida. Para él, se trataba de “una iniciativa que le hace un tremendo daño a un Chile que necesita crecer, generar empleo y aumentar la productividad”.