¿Lucha antidrogas de Trump? Seguidilla de indultos del presidente de EE.UU. a poderosos criminales narcotraficantes

Trump y los indultos para capos narcotraficantes

En una intervención que ha generado polémica en la comunidad internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su plataforma Truth Social un indulto presidencial para el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien fue sentenciado por narcotráfico.

Trump también condicionó el apoyo económico de EE.UU. a Honduras al triunfo del candidato del Partido Nacional, Nasry «Tito» Asfura, en las elecciones presidenciales. La fuente, CRITERIO.hn, destaca que esta acción expone una «nueva intromisión» y una «alineación de Washington con el Partido Nacional», una institución política señalada por sus nexos con el narcotráfico.

El anuncio del indulto a Hernández, quien además financiaba sus campañas políticas con dinero del crimen organizado, devela el doble discurso y ambigüedad con la retórica anticrimen y lucha contra las drogas de Trump. Textualmente, el mandatario estadounidense declaró: «concederé el indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a las que respeto enormemente, ha sido tratado de forma muy dura e injusta».

Esta medida, reportada por CRITERIO.hn, beneficia a un reconocido narcotraficante mientras Trump públicamente se declara combatiente del narcotráfico.

La injerencia electoral se vio reforzada con la advertencia explícita de Trump hacia el electorado hondureño. Citando textualmente al presidente: «Si no gana [Nasry Asfura], Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer resultados catastróficos a un país, sea cual sea». CRITERIO.hn contextualiza que este proceso electoral ha estado marcado por presiones desde Estados Unidos, incluyendo sesiones en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde representantes de México y Colombia recordaron el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.

¿Hecho aislado?

Este patrón de indultos a figuras vinculadas al narcotráfico no es aislado. El 10 de febrero de 2025, Trump indultó a Ross Ulbricht, creador del sitio web «Silk Road» en la deep web, una plataforma utilizada para el tráfico de drogas, armas y órganos. Según agencias internacionales, Ulbricht cumplía cadena perpetua y su caso fue defendido activamente por figuras del Partido Libertario de EE.UU. Fiscales federales habían señalado que Ulbricht solicitó seis asesinatos por encargo para proteger su operación, aunque estos no se consumaron.

A finales de mayo de 2025, Trump concedió clemencia a Larry Hoover, de 74 años, líder de la violenta banda Gangster Disciples, cumpliendo múltiples cadenas perpetuas por delitos federales de narcotráfico y asesinato. NPR, citando al exfiscal federal Ron Safer, quien procesó el caso, señaló textualmente: «Larry Hoover era el jefe de quizás la red de narcotráfico más perniciosa y eficiente de Estados Unidos». La banda operaba en 35 estados y era responsable de «innumerables asesinatos», según el Departamento de Justicia.

a coherencia de estos indultos es puesta en duda por analistas. Jeffrey Singer, del Instituto Cato, declaró a NPR: «Hay muchos mensajes y señales contradictorias [desde la Casa Blanca]». Mientras Trump aboga por la pena de muerte para traficantes, indulta a capos. Singer calificó estas decisiones como «transaccionales», reflejando la influencia de grupos de presión o celebridades, como cuando en 2024 prometió liberar a Ulbricht para ganar el apoyo del Partido Libertario.

La efectividad de estos indultos también ha sido cuestionada por casos de reincidencia. El 10 de noviembre de 2025, agencias de prensa reportaban que Jonathan Braun, un narcotraficante indultado por Trump en 2021, volvió a prisión tras ser sentenciado por una serie de delitos, incluyendo agresión sexual a una niñera, golpear a una enfermera y amenazar a un feligrés. Fue condenado a 27 meses de prisión, demostrando los riesgos de este tipo de sujetos que son un verdadero peligro para la sociedad.