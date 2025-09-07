Luis Mesina: “Kast es la expresión de la descomposición total de la política”

Mesina: “Kast responde a las mentiras con más mentiras«

Un reportaje de Chilevisión reveló la existencia de una red de cuentas falsas (bots) vinculadas al Partido Republicano, destinadas a instalar discursos de odio y desinformación en redes sociales. La investigación identificó a coordinadores de esta actividad, entre los que figura el exdirector de Canal 13, Patricio Góngora. Tanto el partido como los señalados se han abstenido de realizar cualquier pronunciamiento oficial al respecto.

Frente al escándalo, el candidato presidencial José Antonio Kast respondió en su cuenta de X publicando una fotografía jugando ajedrez con el mensaje “Preparando lo que viene”. En el mismo post, acusó a la izquierda de orquestar “una campaña dura y llena de mentiras” y a algunos medios de comunicación de ser “funcionales a ella”, asegurando que ganará con “trabajo, humildad y seriedad”.

Las declaraciones y acciones de Kast han generado un torrente de reacciones, una de ellas, provino del reconocido activista social y vocero de la Coordinadora No más AFP, Luis Mesina, quien desde su cuenta de X sentenció de forma crítica:

“Kast responde a las mentiras con más mentiras. La gravedad de su conducta estriba en que de alcanzar la presidencia, su gobierno se fundaría en la negación de todo, especialmente en la negación de los derechos fundamentales de las personas. Derechos Humanos, Derechos Sociales, Derechos Laborales”.

Agrega Mesina: “Kast es la expresión de la descomposición total de la política”.

Kast responde a las mentiras con mas mentiras.

La gravedad de su conducta estriba en que de alcanzar la presidencia, su gobierno se fundaría en la negación de todo, especialmente en la negación de los derechos fundamentales de las personas. Derechos Humanos, Derechos Sociales,… pic.twitter.com/7jXMhvTJ3m — Luis Mesina (@LuisMesina1) September 5, 2025

La acusación de Mesina sintetiza la profunda preocupación en diversos sectores sobre los métodos de campaña y las implicancias éticas que involucra a figuras como Kast y también Kaiser, posicionando el uso de bots y la desinformación como el centro de un debate que trasciende la contienda electoral y apunta a la salud de la democracia chilena.