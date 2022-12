Lula: hasta el día de hoy, Bolsonaro no ha reconocido la derrota

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes 13 de diciembre que él admitió su derrota en tres diferentes comicios (1989, 1994 y 1998), mientras que el actual mandatario, Jair Bolsonaro, aún no lo reconoce como vencedor de las pasadas elecciones.

«Perdí tres elecciones. En las tres me fui a casa, lloré y me preparé para ganar la siguiente. Un día gané. Cada vez que perdía, respetaba a quien ganaba. Y llamé al vencedor para felicitarlo por la victoria. Hasta el día de hoy, el presidente saliente no ha reconocido la derrota», expresó Lula da Silva en un mensaje publicado en Twitter.

«Son parte de una organización de extrema derecha que no solo existe en Brasil. En los Estados Unidos está dirigida por [Donald] Trump. Este grupo vino a negar la verdad. Dicen defender las costumbres y la familia, pero lo que más hacen es negar la defensa de las familias», añadió el izquierdista.

Perdi 3 eleições. Nas 3 eu voltei para casa, chorei e me preparei para ganhar a próxima. Um dia eu ganhei. Todas as vezes que eu perdi, eu respeitei quem ganhou. E telefonei para o vitorioso para cumprimentar a vitória. Até hoje o presidente sainte não reconheceu a derrota. — Lula (@LulaOficial) December 13, 2022

El mensaje de Lula da Silva fue emitido un día después de que grupos bolsonaristas intentaran invadir la sede de la Policía Federal en Brasilia, en protesta por la detención del líder indígena José Acácio Serere Xavante, quien ha cuestionado el resultado de las elecciones y la labor del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil.

Desde la segunda vuelta el pasado 30 de octubre, Bolsonaro no ha felicitado a Lula da Silva por su victoria. En cambio, el mandatario y el Partido Liberal (PL) presentaron una solicitud ante el TSE para que anulase los votos de 279.336 urnas electrónicas por supuestos problemas durante el conteo.

Fuente: RT.