MAC Quinta Normal presenta “Endless, Déjame caer”, una obra que explora la vulnerabilidad desde el cuerpo

«Endless, Déjame caer» es la nueva creación del colectivo Rodriguez_Romero, una experiencia escénica inmersiva que fusiona danza, movimiento, sonido, texto biográfico y música en vivo para explorar la vulnerabilidad como potencia humana. Lejos de entenderla como signo de debilidad, la obra propone un espacio sensible donde el cuerpo se vuelve territorio de encuentro, escucha y transformación.

Dirigida por la coreógrafa y bailarina Mayo Rodríguez Baeza y la dramaturga y actriz Carla Romero, el proyecto surge tras un periodo marcado por el estallido social, la crisis sanitaria mundial, el colapso climático, las guerras y el aumento de discursos de odio, un panorama que ha generado un alarmante deterioro en la salud mental: mil millones de personas en el mundo presentan algún trastorno mental.

Frente a este escenario, Rodríguez y Romero identificaron la urgencia de crear un espacio común para reflexionar sobre la condición humana:

“Surge una sensación de fragilidad que ha puesto al concepto de vulnerabilidad en el escenario mundial. Parece percibirse como algo negativo que nos deja sin acción. Nuestra obra propone otra mirada: no anula la anterior, sino que la expande”.

Cuerpos que piensan, palabras que se mueven: una experiencia multimaterial

La propuesta escénica combina danza, cuerpo, texto, voz, percusión y música en vivo para generar nuevas formas de conexión y repensar cómo nos relacionamos con otros y con la comunidad. El resultado es un dispositivo performativo que invita a abrirse, a sostener y dejarse caer, y a reconocer que la vulnerabilidad es una condición permanente, dinámica y transformadora.

“La vulnerabilidad es parte de la condición humana; todo el tiempo estamos en ella. No es un gesto de fragilidad, sino una potencia para transformarnos, para buscar nuevas maneras de vinculación y conexión”, sostienen las codirectoras.

El elenco – César Avendaño, Alex Soprano, Constanza Morales, Mayo Rodríguez Baeza, Tomás Romo, Carla Romero y Gabriela Suazo – junto a Carolina Holpzapfel en la ejecución musical, desarrolla un trabajo que vincula cuerpo e historia personal, explorando la vulnerabilidad como motor de transformación.

“Invitamos al público a abrirse a otras maneras de percibir nuestros problemas y nuestras alegrías, y a sentir cómo, a través del cuerpo, podemos encontrarnos con un otro, una otra y un colectivo”, concluyen.

«Endless, Déjame caer» se presenta con entrada gratuita el 15, 22 y 23 de noviembre en MAC Quinta Normal, Santiago. Los sábados la función será a las 18:30 horas, y el domingo habrá doble función a las 12:00 y 15:30 horas.



La obra cuenta con financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (Fondart 2024) y el patrocinio del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), Centro Cultural Estación Mapocho y Aiquia Espacio Creativo.



Fuente: Elmalondelarte.cl.

