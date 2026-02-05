Marcela Parra estrena «Neceser»: un viaje sonoro y feminista por la historia del arte

El panorama del pop independiente chileno recibe una de las propuestas más ambiciosas de este inicio de año. Marcela Parra ha lanzado oficialmente su tercer disco de estudio titulado Neceser, un proyecto que trasciende lo musical para convertirse en un «estuche de herramientas» donde la poesía, la historia del arte y la electrónica convergen en un diálogo de 500 años.

Tributo a la genealogía femenina

A diferencia de sus trabajos anteriores, Neceser se estructura como una investigación creativa dedicada a ocho mujeres icónicas de las artes visuales. Desde la fuerza barroca de Artemisia Gentileschi hasta el misticismo de Remedios Varo, pasando por la vanguardia de Semiha Berksoy y el legado nacional de Laura Rodig, cada pista del álbum es un retrato sonoro que busca rescatar sus biografías y conectarlas con el presente.

«Al hablar de otras personas, en el fondo hablamos de nuestra propia biografía», explica Parra sobre la esencia de este trabajo.

Musicalmente, el disco marca una evolución hacia ritmos más dinámicos. Marcela Parra explora una paleta sonora que transita por el indie pop, el nu-disco y el dream pop, sin perder el sello introspectivo que la caracteriza. Los oyentes encontrarán desde pinceladas de trip hop hasta el uso de spoken word y matices ambient, logrando un equilibrio entre la pista de baile y la contemplación.

El carácter colaborativo es el pilar de Neceser. No solo en la temática, sino en su ejecución: los videoclips de singles como “Las Patas del Mundo” y “Laralaura” fueron realizados por destacadas artistas audiovisuales chilenas como Ninfa María y Laura González, reforzando la idea de que la creación es, ante todo, un proceso colectivo.

La artista se prepara para llevar este universo al escenario, el próximo 14 de marzo en La Casa Rota, ubicada en el emblemático Barrio Yungay. En este evento, la música se fusionará con una propuesta visual y poética que promete dar vida a las historias contenidas en el álbum. Puedes escuchar el disco aquí.



Fuente: Revistadelosjaivas.com.

