Marcha de las ollas vacías resonó en Santiago: Manifestación clama por los derechos de la niñez en Palestina

Manifestación en Chile denuncia hambre como arma de guerra en Gaza y masacre de la niñez palestina

**Imágenes de la»La Marcha de las Ollas Vacías»: Fotografías publicadas por Radio Cooperativa.

El centro de Santiago fue escenario de una masiva manifestación este sábado 9 de agosto, convocada por la Comunidad Palestina de Chile bajo el lema «La Marcha de las Ollas Vacías». La movilización, que reunió a cientos de personas, denunció el uso del hambre como arma de guerra por parte del gobierno israelí en la Franja de Gaza, «a casi dos años del inicio del genocidio», según detalló Radio Cooperativa.

La marcha inició en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) y avanzó hasta la explanada del metro Los Héroes, cerca de La Moneda. Los manifestantes portaron ollas vacías como símbolo de la inseguridad alimentaria que afecta a Gaza desde la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023. Radio Diario UChile destacó la presencia de la embajadora palestina en Chile, Vera Baboun, durante la caminata.

Según organismos internacionales citados por Radio Diario UChile, más de dos millones de personas en Gaza enfrentan altos niveles de inseguridad alimentaria, y de ellas, casi medio millón vive «una situación catastrófica de hambre, malnutrición aguda, inanición, enfermedad y muerte» (Organización Mundial de la Salud). FM PLUS agregó cifras del Ministerio de Salud de Gaza: 212 muertes por inanición, incluyendo 98 niños, con 11 fallecidos solo en las últimas 24 horas.

Maurice Khamis Massu, presidente de la Comunidad Palestina de Chile, declaró textualmente a las tres fuentes: «Queremos visibilizar el uso del hambre como arma de guerra. Más de 60 mil palestinos han sido asesinados, entre ellos 18 mil niños y niñas. Gaza está siendo sistemáticamente destruida mientras el mundo observa en silencio. Chile no puede ser indiferente».

La actividad recibió respaldo transversal del Comité Parlamentario Chileno-Palestino. El diputado Marcos Ilabaca (PS), presidente del comité, sostuvo ante Radio Diario UChile: «No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de millones. Medio millón de chilenos tiene raíces palestinas. Tenemos el deber de alzar la voz». El senador Sergio Gahona (UDI), vicepresidente, recalcó: «Este llamado no tiene colores políticos: en el mes de la infancia, debemos alzar la voz ante este genocidio».

Previo a la marcha, Massu enfatizó a FM PLUS : «La Marcha de las Ollas Vacías será un acto simbólico y contundente. Invitamos a toda la sociedad civil chilena a marchar con ollas vacías, como representación del hambre que azota a Gaza. Es un grito desde la dignidad, desde la humanidad y desde la resistencia. Palestina necesita al mundo despierto». La convocatoria también denunció el bloqueo israelí a camiones con alimentos, señalado por el medio como causa central de la crisis humanitaria.

Ver registro de video de Piensa Prensa

VIDEO RESUMEN | Santiago de Chile: Miles de personas asistieron HOY a la MARCHA DE LAS OLLAS VACÍAS en favor de los niños palestinos. #Palestina #Gaza #GenocidioEnGaza