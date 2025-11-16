Marco Enríquez-Ominami votó junto a su hija Fernanda y más tarde se reunió con su madre: Jornada marcada por el primer voto de su hija Manuela desde Francia

Marco Enríquez-Ominami vota junto a su hija Fernanda y más tarde se reúne con su madre, Manuela Gumucio, en una jornada marcada por el primer voto de su hija Manuela desde Francia.

Marco Enríquez-Ominami llegó esta mañana a su local de votación y en medio de la expectación de la prensa fue acompañado por su hija Fernanda, mientras el candidato presidencial realizaba un punto de prensa luego de emitir su voto. Tras ello, el candidato acompañó a su madre, Manuela Gumucio, a cumplir también con su deber cívico, en un recorrido seguido atentamente por los medios.

La jornada estuvo marcada además por la publicación de su hija Manuela, quien desde Francia compartió un mensaje anunciando que ejerció su primer voto en el extranjero. En su post escribió: “Primer voto y mi voto es por la dignidad, justicia y la verdad. Querido papá, resistir es un deber. Orgullosa de ti”. El mensaje fue destacado por el entorno del candidato como un gesto emotivo en medio del proceso electoral.

La presencia de su familia y el apoyo público de sus hijas dieron un tono íntimo y simbólico a la jornada, subrayando —según el comando— la importancia de participar y votar con convicción en una elección decisiva para el país.