Mariana Derderian y su llamado a Don Francisco a sumarse a campaña a favor de niños mutilados en Gaza

Actriz chilena invita a Don Francisco a usar su poder comunicacional por los niños mutilados de Gaza

Mariana Derderian a través de un emotivo video en Instagram, la actriz dirigió un mensaje directo a Mario Kreutzberger, Don Francisco, urgiéndolo a pronunciarse sobre el conflicto en Gaza. «No quiero ser cómplice», admitió, revelando que dudó antes de grabar su llamado pero que la gravedad de la situación la impulsó a actuar.

«Tú eres la voz que puede movilizar a Chile», afirmó Derderian, destacando el rol histórico de Kreutzberger como comunicador y su labor con la Teletón. «Sé que te importan los niños del mundo (…) Allá están mutilando niños, mutilando gente (…) El mundo no puede seguir callado», insistió, apelando a su empatía y liderazgo.

«Es un genocidio brutal», declaró, refiriéndose a las marchas globales donde judíos y palestinos exigen paz. «Si tú lo dices, otros comunicadores seguirán tu ejemplo. Chile debe sumarse a decir ‘basta’», argumentó, subrayando el poder comunicacional para presionar un cambio.

También indicó con esperanza: «Hemos visto en muchísimos países a muchas personas Judías que marchan con la cara de niños Palestinos. Porque es imposible que el mundo esté callado y que seamos todos testigos y cómplices a la vez de esta brutalidad. Cómo esto no te va a hacer vibrar, cómo esto no te va a volver loco, cómo esto no te va a hacer querer levantar una banderita blanca».», recalcó, mezclando frustración con esperanza.

. «Eres solidario, empático; los chilenos lo sabemos», recordó, cerrando con un desafío”: Invitó a actuar con empatía. Su tono, firme pero respetuoso, busca movilizar al animador y a la opinión pública.

El video de Derderian ha generado múltiples reacciones, generando tendencia en redes sociales.

Mira el video (País Esponja)