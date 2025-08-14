Marina Latorre: centenario de un ícono de la cultura chilena

Marina Latorre, emblemática poeta, narradora y gestora cultural de Punta Arenas, celebra este 14 de agosto sus 100 años de vida con variados homenajes.

Marina Latorre: centenario de un ícono de la cultura chilena
Autor: Cristian Hugo García
Cristian Hugo García

Su trayectoria ha marcado la escena cultural chilena, especialmente durante los turbulentos años sesenta, donde se consolidó como una figura clave en la literatura y las artes.

Hija de un sindicalista apasionado por la lectura, Latorre estudió pedagogía y castellano en la Universidad de Chile. Tras un viaje a Europa con su esposo Eduardo Bolt, fundó la galería de arte Bolt en su casona de calle Londres, en Santiago. Este espacio albergó exposiciones de artistas como Camilo Mori y Nemesio Antúnez, y sirvió de refugio para el sello musical DICAP, que impulsó a figuras como Víctor Jara y Quilapayún.

En 1964, publicó «Galería clausurada«, una colección de cuentos que critica el mundo del arte con un enfoque social y poético. Al año siguiente, creó la revista «Portal«, donde colaboraron escritores de renombre como Jorge Luis Borges, Francisco Coloane y Pablo Neruda, este último un colaborador constante hasta el cierre de la publicación. Neruda, el poeta chileno Premio Nobel, aportó su prestigio y visión, elevando la relevancia literaria de la revista.

Homenajes

14 de agosto: Serenata organizada por la Municipalidad de Santiago bajo el balcón de la escritora, en el histórico barrio de París con Londres.

17 de agosto: Ceremonia de celebración del Partido Comunista, del cual Latorre es militante, en la sede del Comité Central.

18 al 21 de agosto: Semana de homenaje en la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad Católica Silva Henríquez, en su Casa Central, con concurso de poesía y ceremonia de premiación. Contará con la presencia de la académica Lorena Amaro.

29 de agosto: Homenaje de la Sociedad de Escritores de Chile en su sede, con vino de honor y entrega de un reconocimiento a su trayectoria. Asistirá la académica Lorena Amaro.

Legado

Marina también brilló como periodista, profesora de literatura y editora. En 1973, ganó el Primer Premio de la Editorial Quimantú por su ensayo «El incendio de la Federación Obrera de Magallanes (1973)», pero el golpe de Estado impidió su entrega, y la obra permaneció inédita hasta 2012.

Durante la dictadura, enfrentó la detención de su esposo, allanamientos y destrucción de su colección, pero persistió publicando poesía como «Fauna Austral (1977)», la novela «¿Cuál es el dios que pasa? (1978)» y «Ventisquero (1981)».

Posteriormente, integró el directorio de la Sociedad de Escritores de Chile, y en 2021, se reeditó «Galería clausurada«.

Su multifacética labor ha dejado huella imborrable en la literatura y las artes chilenas.

Actualmente, la escritora se encuentra organizando los pormenores de lo que próximamente será la Fundación Marina Latorre Uribe, cuyo objetivo será difundir y preservar su obra poética, artística y cultural.

Relacionados

Cristian Hugo García

Senador Latorre busca que solo ciudadanas y ciudadanos chilenos puedan votar para elegir Presidente de la República

Hace 3 meses
Cristian Hugo García

Senador Latorre por los 54 años de la nacionalización del cobre: "Los trumpistas chilenos defienden más a Trump que a la patria"

Hace 1 mes
Cristian Hugo García

Senador Latorre responde a la derecha y busca restringir voto extranjero en elecciones presidenciales

Hace 2 meses
Cristian Hugo García

Senador Latorre impulsa propuesta de royalty portuario terrestre y marítimo

Hace 2 meses
Cristian Hugo García

Senador Latorre impulsa estrategia para que comunas portuarias reciban recursos por actividad económica de los puertos

Hace 3 meses
Cristian Hugo García

Senador Latorre y voto obligatorio: llama a reformar artículo que permite voto presidencial a migrantes sin nacionalización

Hace 3 meses
Cristian Hugo García

Senador Latorre: “El crimen organizado también se combate levantando el secreto bancario”

Hace 1 mes
Cristian Hugo García

Senador Latorre acusa oportunismo de Kast por la Pensión Garantizada Universal

Hace 3 semanas
Cristian Hugo García

"Ningún banco lo detectó": Senador Latorre exige levantar secreto bancario tras millonario lavado del Tren de Aragua

Hace 4 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano