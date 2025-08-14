Marina Latorre: centenario de un ícono de la cultura chilena

Su trayectoria ha marcado la escena cultural chilena, especialmente durante los turbulentos años sesenta, donde se consolidó como una figura clave en la literatura y las artes.

Hija de un sindicalista apasionado por la lectura, Latorre estudió pedagogía y castellano en la Universidad de Chile. Tras un viaje a Europa con su esposo Eduardo Bolt, fundó la galería de arte Bolt en su casona de calle Londres, en Santiago. Este espacio albergó exposiciones de artistas como Camilo Mori y Nemesio Antúnez, y sirvió de refugio para el sello musical DICAP, que impulsó a figuras como Víctor Jara y Quilapayún.

En 1964, publicó «Galería clausurada«, una colección de cuentos que critica el mundo del arte con un enfoque social y poético. Al año siguiente, creó la revista «Portal«, donde colaboraron escritores de renombre como Jorge Luis Borges, Francisco Coloane y Pablo Neruda, este último un colaborador constante hasta el cierre de la publicación. Neruda, el poeta chileno Premio Nobel, aportó su prestigio y visión, elevando la relevancia literaria de la revista.

Homenajes

14 de agosto: Serenata organizada por la Municipalidad de Santiago bajo el balcón de la escritora, en el histórico barrio de París con Londres.

17 de agosto: Ceremonia de celebración del Partido Comunista, del cual Latorre es militante, en la sede del Comité Central.

18 al 21 de agosto: Semana de homenaje en la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad Católica Silva Henríquez, en su Casa Central, con concurso de poesía y ceremonia de premiación. Contará con la presencia de la académica Lorena Amaro.

29 de agosto: Homenaje de la Sociedad de Escritores de Chile en su sede, con vino de honor y entrega de un reconocimiento a su trayectoria. Asistirá la académica Lorena Amaro.

Legado

Marina también brilló como periodista, profesora de literatura y editora. En 1973, ganó el Primer Premio de la Editorial Quimantú por su ensayo «El incendio de la Federación Obrera de Magallanes (1973)», pero el golpe de Estado impidió su entrega, y la obra permaneció inédita hasta 2012.

Durante la dictadura, enfrentó la detención de su esposo, allanamientos y destrucción de su colección, pero persistió publicando poesía como «Fauna Austral (1977)», la novela «¿Cuál es el dios que pasa? (1978)» y «Ventisquero (1981)».

Posteriormente, integró el directorio de la Sociedad de Escritores de Chile, y en 2021, se reeditó «Galería clausurada«.

Su multifacética labor ha dejado huella imborrable en la literatura y las artes chilenas.

Actualmente, la escritora se encuentra organizando los pormenores de lo que próximamente será la Fundación Marina Latorre Uribe, cuyo objetivo será difundir y preservar su obra poética, artística y cultural.