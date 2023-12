Masacre de Israel a Palestina no cesa: 20 mil civiles asesinados, casi dos millones de desplazados y un infierno interminable para los niños

Masacre de Israel a Palestina

«Hay cuerpos por decenas. Las excavadoras los atropellaron y luego se fueron. Toda esta zona está llena de cuerpos», publicó la noche de este martes 19 de diciembre Palestina HOY.

De acuerdo a su difusión, testigos afirman que “las excavadoras israelíes aplastaron hasta la muerte a palestinos desplazados frente al hospital Kamal Adwan, en la Gaza ocupada”.

Ver video difusión de Palestina HOY.

"Hay cuerpos por decenas. Las excavadoras los atropellaron y luego se fueron. Toda esta zona está llena de cuerpos".



Testigos afirman que las excavadoras israelíes aplastaron hasta la muerte a palestinos desplazados frente al hospital Kamal Adwan, en la Gaza ocupada. pic.twitter.com/i18hAwMrZl — Palestina Hoy (@HoyPalestina) December 20, 2023

Masacre de Israel a Gaza: Un infierno interminable para niños y niñas aseguran organismos internacionales

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advirtió este martes que Gaza es, sin duda alguna, el lugar más peligroso del mundo para ser niño y que, si no se produce un alto el fuego, las muertes de niños a causa de enfermedades superarán a las causadas por los bombardeos.

La falta de alimentos, agua, refugio y saneamiento sigue poniendo en peligro la vida de los niños, que sufren bajo los incesantes ataques aéreos sin un lugar seguro adónde ir, declaró James Elder, portavoz de UNICEF, quien regresó recientemente de ese territorio palestino asediado.

En vísperas de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Elder declaró a los periodistas en Ginebra que «todos y cada uno de los niños han soportado estas diez semanas de infierno y ninguno de ellos puede escapar«.

«Como me dijo el padre de un niño gravemente enfermo: ‘Nuestra situación es pura miseria… No sé si saldremos de ésta'», afirmó.

Según las autoridades sanitarias de Palestina este martes, hay 19 mil 667 civiles asesinados, según el balance provisional de víctimas mortales como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por Israel hace más de dos meses, como represalia al ataque de Hamás el 7 de octubre. La cifra de heridos asciende a 52 mil 586.

El Ministerio ha lamentado el «silencio» de la comunidad internacional por los constantes ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), especialmente por su efecto sobre un sistema sanitario que está ya al límite. Las autoridades han asegurado que «decenas» de pacientes mueren por falta de asistencia en hospitales del sur de Gaza.

Heridas de guerra

De acuerdo a un informe ONU, los hospitales están desbordados de niños y sus padres, todos ellos con «las espantosas heridas de la guerra», dijo Elder, y destacó que durante su estancia en la Franja se encontró con muchos jóvenes amputados. Alrededor de 1000 niños de Gaza han perdido una o ambas piernas, detalló.

La portavoz de la OMS, Margaret Harris, añadió que el personal de la OMS en Gaza reportó que ni siquiera podía caminar por las salas de urgencias «por miedo a pisar a la gente» que yacía en el suelo «con fuertes dolores» y pedía comida y agua.

Calificó la situación de «inconcebible» y sostuvo que es «increíble que el mundo permita que esto continúe».

Hospital bombardeado

En las últimas 48 horas, el mayor hospital que queda en Gaza, el hospital Al Nasser de Jan Yunis, en el sur, fue bombardeado dos veces.

Ese hospital «no sólo alberga a un gran número de niños que ya habían resultado gravemente heridos en los ataques contra sus hogares, sino a cientos de mujeres y niños que buscan ponerse a salvo«, subrayó Elder, refiriéndose a los que han tenido que huir a causa de las hostilidades y las órdenes de evacuación.

Se calcula que unos 1,9 millones de personas, es decir, la gran mayoría de la población de la Franja, están desplazadas en Gaza.

Los niños heridos que se enfrentan a la pérdida de seres queridos se han visto obligados a trasladarse una y otra vez, explicó Elder. «¿Adónde van los niños y sus familias? No están seguros en los hospitales. No están seguros en los refugios. Y desde luego no están seguros en las llamadas zonas ‘seguras’», insistió.

Ningún lugar es seguro

El portavoz de UNICEF argumentó que las «zonas seguras» son «cualquier cosa menos seguras» porque han sido designadas unilateralmente por Israel y carecen de «recursos suficientes para la supervivencia», como alimentos, agua, medicinas, protección.

Elder describió estas zonas como «pequeñas parcelas de tierra estéril, o esquinas de calles, o edificios a medio construir, sin agua, sin instalaciones, sin refugio contra el frío y la lluvia y sin saneamiento».

«En las actuales condiciones de asedio, es imposible abastecer adecuadamente a estas zonas«, enfatizó, añadiendo que durante su reciente estancia en Gaza había experimentado esta realidad de primera mano.

Diarrea y malnutrición

El portavoz de UNICEF hizo hincapié en la grave falta de saneamiento adecuado, señalando que en Gaza hay un retrete por cada 700 personas en promedio. Los casos de diarrea en niños superan los 100.000 y, combinados con el aumento de la desnutrición, pueden resultar cada vez más mortales, alertó.

Elder agregó que más de 130.000 niños menores de dos años no reciben «lactancia materna ni alimentación complementaria adecuada», como suplementos de micronutrientes.

El alto el fuego es el único camino

La entrega de ayuda humanitaria es una «cuestión de vida o muerte» para los niños de Gaza, recalcó Elder, y las condiciones para proporcionar esa ayuda «no se están cumpliendo«.

El número de camiones de ayuda humanitaria autorizados a entrar en Gaza sigue siendo «muy inferior al promedio diario de 500 camiones cargados» que entraban todos los días laborables antes del 7 de octubre, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA. El domingo, la OCHA declaró que 102 camiones con suministros humanitarios y cuatro camiones cisterna con combustible entraron en Gaza a través del paso fronterizo de Rafah desde Egipto y 79 camiones entraron a través del paso fronterizo de Kerem Shalom desde Israel, por primera vez desde el comienzo de las escaladas.

Harris, de la OMS, subrayó que, más allá de llevar suministros a través de la frontera hasta el enclave, era todo un reto hacer llegar la ayuda allí donde se necesita, debido a las continuas hostilidades, pero también a los enormes daños sufridos por las carreteras.

«Un alto al fuego humanitario inmediato y duradero es la única manera de poner fin a las muertes y heridas de niños, y a las muertes infantiles a causa de enfermedades, y permitir la entrega urgente de la ayuda vital que se necesita desesperadamente«, aseveró Elder.

Seguir leyendo más…