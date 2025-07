MAW lanza «PRISMA» y denuncia la dificultad por ser mujer en la música

La cantante chilena estrena su primer EP, donde expone los prejuicios y obstáculos que persisten en la industria musical para las artistas femeninas.

La cantante y compositora chilena MAW ha lanzado su primer EP (Extended Play) titulado PRISMA, una obra que no solo marca su evolución artística, sino que también funciona como un manifiesto sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el ámbito musical. Este trabajo llega para romper estereotipos y visibilizar una realidad que muchas artistas autogestionadas como ella viven día a día.

MAW es enfática al señalar que: “el problema no está en el talento femenino, sino en que muchas veces no nos escuchan”, sostiene. Pese a la sobra de capacidad y creatividad, aún persisten prejuicios y una cultura que limita el acceso y reconocimiento de las mujeres en la industria. En este sentido, la cantante expone la presión de tener que «masculinizarse» para ser tomada en serio: “o eres ‘una más de los cabros’ o no entras”.

La experiencia de MAW ilumina una realidad conocida poco visibilizada, pues ser mujer en la música sigue siendo una supervivencia. Desde su experiencia, ella ha sobrellevado episodios de hostilidad, estudios de grabación controlados por hombres, la inseguridad de moverse sola en horarios nocturnos, la presión por el consumo de drogas y la necesidad de asistir a reuniones acompañada por su padre para ser escuchada: “yo planificaba todo, pero hablaban con él como si yo fuera solo la cara bonita del proyecto”, lamenta.

Esta hostilidad proviene de un ambiente donde la mayoría de los productores, directores ejecutivos y managers son hombres, lo que ella califica incluso como algo peligroso. Agrega que “muchos artistas masculinos no dimensionan lo vulnerable que puede llegar a sentirse una mujer en muchas ocasiones”. Esta realidad la ha impulsado a la autogestión, abriéndose camino a base de esfuerzo y disciplina.

PRISMA, compuesta por seis canciones que mezclan el pop y lo urbano, y bajo la producción de Nicolás Chávez, es el resultado de este camino de resiliencia y creatividad. La formación musical de MAW desde pequeña y con la experiencia de accidente que la marcó, busca inspirar a quienes se han sentido perdidos para seguir adelante.