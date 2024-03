«Me has animado a vivir cada día de mi vida de forma auténtica»: Futbolista Josh Cavallo pidió matrimonio a su novio en el estadio de su equipo

El futbolista australiano Josh Cavallo se llenó de aplausos en redes sociales tras pedirle matrimonio a su novio en el estadio del Adelaida United, el club del cual es miembro desde 2021.

El lateral izquierdo de 24 años publicó una fotografía en Instagram en la que se lo ve con la rodilla en el suelo haciendo entrega del anillo de compromiso a su pareja, mientras que otra imagen en blanco y negro muestra a ambos hombres tomados de la mano.

«Próximamente marido y marido», comentó Cavallo en la publicación.

«Me has proporcionado un espacio seguro en el fútbol, uno que nunca en mis sueños pensé que podría ser posible, y me has animado a vivir cada día de mi vida de forma auténtica. Fue correcto compartir este momento especial en el campo, donde empezó todo», remarcó el lateral.

Cabe recordar que Josh Cavallo hizo pública su homosexualidad a través de un emotivo video en 2021, agradeciendo el «apoyo infinito» de su equipo y convirtiéndose en uno de los pocos futbolistas activos abiertamente gay.

«Ha sido un viaje llegar a este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del armario. He estado luchando con mi sexualidad durante más de seis años y estoy contento de poder aparcarlo», declaró en ese entonces.