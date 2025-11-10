Ministerio de las Culturas y Metro celebran el Mes del Diseño con la exhibición gratuita “En tránsito”

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio celebra los 15 años del Mes del Diseño con una exhibición inédita que repasa la historia del tren subterráneo de la capital. La exposición, titulada “En tránsito. El Metro a través del diseño”, también forma parte de la conmemoración de los 50 años del Metro de Santiago, destacando su rol como proyecto cultural, social y estético.



La muestra puede visitarse con entrada liberada hasta el 20 de diciembre de 2025, en la Sala Pablo Neruda de la estación Quinta Normal.

Diseño, historia y memoria colectiva

“En tránsito” revela la historia detrás de este medio de transporte, mostrando cómo el diseño ha sido decisivo para transformar el servicio en un espacio común y humanizado. El material de archivo histórico incluye boletos, afiches, mapas, señaléticas, mobiliario y documentos gráficos.

Todo se corona con una línea de tiempo que reúne 42 hitos fundamentales en la evolución del Metro de Santiago durante cinco décadas.

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo Marzán, destacó: “El diseño no solo resuelve problemas y aporta funcionalidad, sino que también crea cultura, identidad, pertenencia y cohesión social. Las industrias culturales y creativas… son un sector clave para un desarrollo económico y social más integral”.

Homenaje fotográfico a los trabajadores

La exposición incluye la serie fotográfica “Y descubrimos la belleza”, de la artista franco-estadounidense Justine Graham. Realizada junto a 530 trabajadores de Metro, esta obra, a modo de fotonovela colectiva, retrata a quienes sostienen diariamente el funcionamiento del tren subterráneo, visibilizando sus voces y experiencias.

El gerente general de Metro, Felipe Bravo, señaló que la muestra es un homenaje a los 50 años del Metro, reflejando cómo ha sido parte de la identidad y memoria colectiva de Santiago.



Fuente: Cultura.gob.cl.

